Есть сигналы от США: Зеленский раскрыл детали предстоящей встречи в Турции 18.11.2025, 23:21

1,656

Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский сообщил, что уже завтра проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, во время переговоров стороны сосредоточатся на «максимальных возможностях», которые могут обеспечить Украине путь к справедливому миру.

- У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Есть какие-то позиции и сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрим завтра, - отметил Зеленский, добавив, что беседа может быть как длительной, так и короткой, в зависимости от интеграции позиций сторон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com