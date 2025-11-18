Есть сигналы от США: Зеленский раскрыл детали предстоящей встречи в Турции
Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Зеленский сообщил, что уже завтра проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, во время переговоров стороны сосредоточатся на «максимальных возможностях», которые могут обеспечить Украине путь к справедливому миру.
- У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Есть какие-то позиции и сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрим завтра, - отметил Зеленский, добавив, что беседа может быть как длительной, так и короткой, в зависимости от интеграции позиций сторон.