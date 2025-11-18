Каллас: Гибридные атаки России против ЕС – это терроризм 4 18.11.2025, 21:50

1,020

По ее словам, РФ пытается проверить, как далеко она может зайти.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что атаки России на ЕС, включая диверсию на польской железной дороге, должны классифицироваться как терроризм.

Как пишет «Европейская правда», об этом она сказала на мероприятии Bloomberg в Брюсселе во вторник.

Комментируя последние диверсии на территории Евросоюза, в организации которых подозревают Россию, Каллас назвала их «чрезвычайно, чрезвычайно серьезными».

Она процитировала февральское заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, где тот сказал, что гибридные инциденты, совершенные Россией, следует называть «государственным терроризмом».

«Сейчас они (россияне. – Ред.) пытаются посеять страх в наших обществах», – сказала глава дипломатии ЕС.

Она добавила, что Россия хочет, чтобы ЕС прекратил помогать Киеву, потому что «теперь речь идет и о нашей безопасности»: «Россия действительно пытается проверить, как далеко она может зайти. Мы должны бороться».

