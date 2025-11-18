Путин боится украинской игры

Путин боится украинской игры2
Речь идет о легендарной S.T.A.L.K.E.R.
Российская Генпрокуратура признала деятельность украинской студии GSC Game World «нежелательной» на территории РФ. Это решение затронет не только разработчиков легендарной серии S.T.A.L.K.E.R., но и простых игроков, которым после такого статуса грозит уголовная ответственность за покупку новой части игры, пишет dialog.ua.
В российском надзорном ведомстве заявили, что компания «сфокусирована на финансовой поддержке Вооруженных сил Украины» и распространяет «дискредитирующие Россию материалы». Россияне предъявили претензии украинской компании за перечисление около 17 млн долларов волонтерам на закупку для украинской армии ударных беспилотников, комплектующих и автомобилей.
Отдельным пунктом российские власти обвинили игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, вышедшую 20 ноября 2024 года, заявив, что она содержит «агрессивный русофобский контент» и продвигает «украинские нарративы».
После этого решения россиян предупредили о возможной уголовной ответственности за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2, даже если игра приобретается через иностранный аккаунт. Российские юристы пояснили: теперь приобретение продукта напрямую у компании будет считаться уголовным правонарушением. Играть в уже купленные копии пока разрешено, однако любое распространение - ролики, стримы, публикации с игровыми материалами - может вызвать проблемы.
Депутат Госдумы Горелкин потребовал, чтобы фанаты избавились от любой символики, связанной с серией S.T.A.L.K.E.R.
Украинская GSC Game World ранее сама запретила продажу игры в России. Несмотря на это, пользователи все еще могли покупать S.T.A.L.K.E.R. 2 через зарубежные аккаунты. Теперь, после решения Генпрокуратуры, такие действия могут стать основанием для уголовного преследования в РФ.