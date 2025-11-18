«Взят очередной психологический рубеж» 18.11.2025, 22:36

Что происходит на рынке недвижимости в Минске и каков прогноз.

В октябре рынок жилой недвижимости в Минске вновь оживился. В столице было зарегистрировано около 1500 сделок, что сопоставимо с активностью летнего сезона. Но есть одна особенность в спросе: подешевевшие кредиты на некоторую недвижимость подогрели интерес к готовым новостройкам — их доля поднялась с 8 до 12% от всех сделок, отмечают аналитики агентства «Твоя столица».

«Возросшая активность покупателей сократила объем предложения на рынке. В первую очередь были раскуплены квартиры с адекватным соотношением цены и качества, — отмечают аналитики агентства «Твоя столица». — А вот к завышенным по стоимости объектам старого фонда интерес постепенно снижается — часть спроса смещается в сторону квартир-новостроек, которые можно купить с кредитом. На фоне этого в ноябре некоторые продавцы начали корректировать стоимость своего жилья в сторону снижения».

Если посмотреть на предпочтения покупателей по типам домов, изменения становятся еще заметнее.

«В октябре уменьшилась доля сделок в стандартных панельных домах 1971−1999 годов постройки, а также, пусть и незначительно, в хрущевско-брежневском фонде. Освободившийся спрос перешел в более современные каркасно-блочные дома, где количество сделок ощутимо выросло», — добавляют аналитики.

По данным Национального кадастрового агентства, средняя цена по итогам октября увеличилась на 2,5%.

«Наиболее заметный подъем цен был зафиксирован в сегменте малогабаритных однокомнатных квартир в хрущевках и брежневках, однокомнатных в современных каркасно-блочных домах, а также двухкомнатной современной панели, — поясняют аналитики. — Для новых домов рост цен выглядит ожидаемым. А подорожание небольших однокомнатных квартир старого фонда связано прежде всего с высокой потребностью в доступном компактном жилье, в то время как современные малогабаритные квартиры многим становятся не по карману».

Тем временем аналитики wikidom.by обращают внимание на то, что «невероятные цены на жилье в Минске продолжают бить рекорды — в октябре метр взял очередной психологический рубеж».

«Октябрь окажется одним из самых результативных месяцев в текущем году, — ожидают эксперты wikidom.by. — Что касается доли готовых новостроек в общей структуре сделок, то их число за месяц немного уменьшилось и составило 10% от всего рынка, в количестве это было 147 квартир. Видимо, покупать сейчас через долевое все равно выгоднее, учитывая льготные ставки по ипотеке».

Говоря о ценах, эксперты wikidom.by видят «очередной оптимизм». «По итогам месяца стоимость метра в столице опять подросла — и достаточно существенно, — отмечают они. — Итак, плюс 51 доллар за месяц и как итог средняя стоимость метра в Минске составила 1843 доллара. Рубеж в 1800 долларов легко пройден, рынок продолжает свой безудержный рост».

