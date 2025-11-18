закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Писториус: Балтийское море становится ареной конфронтации с РФ

1
  • 18.11.2025, 22:50
Писториус: Балтийское море становится ареной конфронтации с РФ
Борис Писториус

Он призвал европейских союзников быстро развивать обороноспособность континента.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.

Об этом он сказал во вторник на Берлинской конференции по безопасности.

Писториус призвал европейских союзников быстро развивать обороноспособность континента, указав на рост угрозы со стороны России.

- Москва уже осуществляет гибридные атаки против нас всех с помощью кибератак, шпионажа, диверсий и дезинформации, – сказал глава Минобороны Германии.

- Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится ареной конфронтации – в своем особом роде. Это полигон Путина для испытания нашей способности к сдерживанию и реагировани", – добавил он.

Также Писториус упомянул о поврежденных подводных кабелях, нарушении воздушного пространства и пролетах дронов.

- Мы не можем больше говорить о случайностях. Это стратегия. Это предвестники, – считает немецкий чиновник.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников