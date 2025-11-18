Писториус: Балтийское море становится ареной конфронтации с РФ 1 18.11.2025, 22:50

Борис Писториус

Он призвал европейских союзников быстро развивать обороноспособность континента.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.

Об этом он сказал во вторник на Берлинской конференции по безопасности.

Писториус призвал европейских союзников быстро развивать обороноспособность континента, указав на рост угрозы со стороны России.

- Москва уже осуществляет гибридные атаки против нас всех с помощью кибератак, шпионажа, диверсий и дезинформации, – сказал глава Минобороны Германии.

- Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится ареной конфронтации – в своем особом роде. Это полигон Путина для испытания нашей способности к сдерживанию и реагировани", – добавил он.

Также Писториус упомянул о поврежденных подводных кабелях, нарушении воздушного пространства и пролетах дронов.

- Мы не можем больше говорить о случайностях. Это стратегия. Это предвестники, – считает немецкий чиновник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com