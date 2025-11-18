Писториус: Балтийское море становится ареной конфронтации с РФ

Писториус: Балтийское море становится ареной конфронтации с РФ1
- 18.11.2025, 22:50
Он призвал европейских союзников быстро развивать обороноспособность континента.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.
Об этом он сказал во вторник на Берлинской конференции по безопасности.
Писториус призвал европейских союзников быстро развивать обороноспособность континента, указав на рост угрозы со стороны России.
- Москва уже осуществляет гибридные атаки против нас всех с помощью кибератак, шпионажа, диверсий и дезинформации, – сказал глава Минобороны Германии.
- Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится ареной конфронтации – в своем особом роде. Это полигон Путина для испытания нашей способности к сдерживанию и реагировани", – добавил он.
Также Писториус упомянул о поврежденных подводных кабелях, нарушении воздушного пространства и пролетах дронов.
- Мы не можем больше говорить о случайностях. Это стратегия. Это предвестники, – считает немецкий чиновник.