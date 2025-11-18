Реально ли белорусам открыть «шенген» до Нового года? 18.11.2025, 22:57

Рассказала визовый агент.

Визовый агент и главная редактор Visa Flow Анастасия Лысоковская рассказала «Еврорадио» о том, какие страны выдают белорусам самые длинные шенгенские визы — и чего не нужно делать, чтобы не испортить визовую историю.

Шенген до Нового года

Если очень хочется провести праздники в Европе, то Италия — ваша (почти) единственная надежда. Рассматривать ваши документы консул будет 2−3 недели. Это значит, что в ближайшее время вам нужно найти агента, который гарантирует, что до конца ноября ваш пакет документов смогут подать в визовый центр.

В конце прошлой недели визовый центр Италии заново открыл запись в живую очередь. Процедуру ввели больше двух лет назад, чтобы помешать посредникам разбирать свободные слоты и перепродавать их желающим получить визу. Так как желающих получить визу было много, иногда запись останавливали.

И вот она снова открылась. Теперь, чтобы отправить запрос, не нужно вставать в четыре часа утра — и даже вообще вставать, все можно сделать онлайн.

Все остальные страны едва ли гарантируют вам визу до праздников, говорит Анастасия.

— Например, Испания будет рассматривать ваши документы около 45 дней (могут и дольше). На прошлой неделе мой клиент подавался на испанскую визу, и мы запрашивали ее с 26 декабря.

В целом Испания сейчас — самая приятная страна для получения визы: без заморочек, без очередей, без растягивания сроков ожидания на год-полтора.

Там, конечно, как и везде, бывают отказы, но в целом визы испанцы дают хорошо. Коллеги говорили, что кому-то даже на пять лет в пустой паспорт дали. Непонятно, что это было, наверное, какое-то везение.

Если не хотите платить агентам сумасшедшие деньги, можете попробовать «поймать» дату самостоятельно. Анастасия говорит, что испанцы чаще всего публикуют свободные слоты два раза в месяц. То есть можно предсказать, когда в следующий раз появятся места. Например, если в этом месяце все даты разобраны, то ближе к середине месяца заходите на сайт и ловите слоты на вторую половину.

При подаче документов на визу в Испанию сперва нужно заполнить анкету и пройти фотоверификацию. Изучите, как будет выглядеть эта процедура, сколько вы потратите времени на то, чтобы пройти эти все этапы. Лучше подготовиться заранее и после этого просто мониторить дату и записываться через сайт визового центра.

А что с Грецией? Летом многие получали визы от этой страны, но на зиму о ней лучше забыть.

— Зимой от греков приходит много отказов. На 10 подач — больше половины отказов. Летом на 10 подач был только один отказ. Почему греки не дают визы зимой? Они не понимают, зачем сейчас ехать в Грецию, сезон-то закончился, море — холодное. Ваши истории про то, что вы хотите увидеть предновогодние Афины, для них звучат не очень правдоподобно. Но можете рискнуть: Греция рассматривает документы 21 день.

Сложность еще и в том, что после отказа в греческой визе вы, вероятнее всего, не сможете получить визу Испании. Так что если у вас в визовой истории есть один греческий отказ, то лучше основательно обдумать, что делать дальше.

А еще есть смысл записаться в очередь ожидания на немецкую визу. Ждать эту визу долго, до полутора лет. Но это хороший вариант, если одна виза у вас есть и вы уже сейчас думаете, что делать, когда она закончится.

— Польша тоже продолжает выдавать турвизы, но туда очень сложно записаться. Мест очень мало, на один город — сорок мест, это капля в море. Плюс пожилым людям бывает сложно пройти верификацию.

Есть еще Франция, но Анастасия говорит, что это просто какая-то «виза Шредингера». Официально французы уже давно не давали слотов на запись через сайт посольства.

— При этом люди как-то получают французские визы, — удивляется собеседница.

Виза под тур

Один из способов получить «визу Шредингера» или вообще любую визу — попробовать попасть в предновогодний тур.

— Участников туров в визовых центрах принимают отдельным потоком. Не факт, что успеете перед Новым годом, но шансы есть. В таком случае вы покупаете не только слот в визовом центре, но и сам тур. То есть тебе вообще ничего не нужно делать, еще в тур съездишь — красота, — говорит Анастасия.

Одна из участниц автобусных туров рассказала, что ради визы съездила в Венгрию. За тур она отдала около 350 евро, в эту сумму входили проезд и проживание в отелях. В туре были ночные переезды, но чего не сделаешь ради визы.

— Есть хорошие туры во Францию, в Италию — и эти страны легко открывают долгосрочные визы. Италия — самый лучший вариант, особенно если у вас уже были итальянские визы.

Венгрия — тоже хороший вариант, но имейте в виду, что в венгерский тур вам обязательно нужно поехать. Итальянцы, например, когда оформляют туры, чаще всего не проверяют, были ли вы в Италии. Едете вы или не едете — им все равно. Но они обратят на это внимание, когда вы пойдете за визой во второй раз, — говорит Анастасия.

А вот венгры, если вы передумаете ехать в тур, могут аннулировать визу и даже не предупредят об этом. О том, что ваша виза больше не действительна, вы можете узнать уже на границе.

