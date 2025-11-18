Новый Toyota Land Cruiser станет электрокаром

Новый Toyota Land Cruiser станет электрокаром2
- 18.11.2025, 23:10
В семействе Toyota Land Cruiser впервые появится электромобиль.
Первый электромобиль Toyota Land Cruiser должен дебютировать в 2028 году. Об этом сообщает японское издание Best Car.
Toyota ранее анонсировала существенное расширение линейки Land Cruiser. Уже дебютировал дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, а в будущем ожидаются новые модели и некоторые из них будут довольно нестандартными.
Электрокар станет серийной версией концепта Toyota Land Cruiser Se 2023 года и сохранит его граненый дизайн с высоким капотом, тоненькой диодной оптикой и большим спойлером на крыше. По размерам новый Toyota Land Cruiser будет подобен прототипу, который достигал 5150 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1750 мм в высоту.
Небольшая высота объясняется тем, что серийный электромобиль Toyota Land Cruiser Se не будет иметь рамы. Его позиционируют, как городскую семейную модель с тремя рядами сидений. Вместе с тем, сообщается, что все версии внедорожника будут полноприводными — получат двухмоторные силовые установки с системой DIRECT4.