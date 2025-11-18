Дональд Трамп принимает в Белом доме саудовского принца Мохаммеда 18.11.2025, 23:43

Фото: Reuters

Тот пообещал триллион инвестиций в США и хочет купить F-35.

Президент США Дональд Трамп во вторник принимает в Белом доме наследного принца и фактического правителя Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Принц Мохаммед пообещал инвестировать в США триллион долларов, в ответ он хочет получить от Трампа новое оборонное соглашение и разрешение на покупку американских самолетов F-35, передает ВВС.

На открытой для прессы части встречи в Овальном кабинете наследный принц Мохаммед бин Салман заявил, что Саудовская Аравия готова увеличить объем будущих инвестиций в США до триллиона долларов. Во время недавнего визита Трампа в Эр-Рияд стороны объявили о готовности Саудовской Аравии вложить в США 600 млрд долларов.

О сроках и объектах инвестиций принц ничего конкретного не сказал, а лишь упомянул о заинтересованности Саудовской Аравии в технологиях искусственного интеллекта.

Фото: EPA

Мохаммед бин Салман и Трамп, как ожидается, обсудят возможное новое оборонное соглашение и отношения Саудовской Аравии с Израилем.

Саудовская Аравия и арабские государства Персидского залива являются союзниками США в противостоянии Ирану, и в них размещены американские военные базы.

«Страны Залива, включая Саудовскую Аравию, хотят, чтобы Вашингтон дал им более официальные гарантии безопасности. Катар их в этом году получил. Теперь Мохаммед бин Салман хочет того же, плюс имеется его давнее желание получить американские истребители F-35 и заручиться поддержкой США в развитии саудовской гражданской ядерной программы», — сообщает корреспондент Би-би-си при Госдепартаменте США Том Бейтман.

В разговоре с прессой во вторник в Овальном кабинете Трамп сказал, что стороны, «можно сказать, достигли» согласия относительно нового оборонного договора.

Как отмечал перед встречей корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебуссман-мл., намерение Трампа продать Саудовской Аравии F-35 многих удивило и насторожило.

В США некоторые военные чиновники обеспокоены тем, что вместе с этими самолетами, которые считаются самыми передовыми в мире, Саудовская Аравия получит доступ к технологиям стелс и сможет поделиться ими со своим партнером, Китаем.

Трамп еще до встречи с саудовским правителем во вторник уверенно заявил, что продаст ему эти самолеты, поскольку Саудовская Аравия — «прекрасная союзница США».

Корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Том Бейтман напоминает о таком осложнении в американо-саудовских отношениях, как убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Нынешний визит Мохаммеда бин Салмана в США — первый с 2018 года. Тогда крон-принц провел в США почти три недели и встретился со множеством политиков и общественных деятелей.

А в октябре того же года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит и расчленен саудовский оппозиционер, живший в США колумнист американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги.

Американская разведка позже пришла к выводу, что Мохаммед бин Салман дал добро на это убийство. Сам он заявлял, что не знал о готовящемся убийстве Хашогги, но как фактический глава государства принимает на себя ответственность за него.

Администрация президента Трампа ввела санкции против 17 саудовских официальных лиц. Затем уже президент Байден обещал за это убийство превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя и, в частности, ограничил продажу ей американского оружия. Байден объяснил это решение участием Саудовской Аравии в войне в Йемене и разразившейся там гуманитарной катастрофой.

Однако после нападения России на Украину США понадобились рычаги для сдерживания цен на нефть, в итоге Джо Байден отправился с визитом в Эр-Рияд и тем самым дал старт реабилитации Мохаммеда бин Салмана на Западе.

Во вторник, когда Трампа и принца спросили об этом случае, Трамп ответил, что Мохаммед бин Салман «феноменально хорошо работает», и что он ничего не знал о готовившемся убийстве. Сам принц добавил, что во время следствия по этому делу были сделаны «правильные шаги», и что в Саудовской Аравии теперь приняты меры, чтобы подобное не повторилось.

Как отмечает наш корреспондент Бернд Дебуссман-мл., официально визит принца Мохаммеда бин Салмана называется рабочим, но пышностью церемоний он оказался довольно близок к статусу «государственного».

Все фонарные столбы на Пенсильвании-авеню и в прилегающем Лафайет-парке перед Белым домом украшены флагами США и Саудовской Аравии. По прибытии в Белый дом принца встречали красной дорожкой, пролетом трех истребителей F-35 и трех F-15, небольшим конным парадом и артиллерийским салютом под гимны обеих стран.

После первой встречи с Трампом в Овальном кабинете и ланча Мохаммед бин Салман уехал, но вечером снова встретится с Трампом в Белом доме на гала-ужине в его честь.

