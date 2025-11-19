Экспорт российского оружия рухнул вдвое 19.11.2025, 1:30

3,360

«Ростех» находится под санкциями с 2022-го года.

Экспорт российских вооружений, который до вторжения в Украину приносил в экономику около $14 млрд валютной выручки ежегодно, по сравнению с 2022 годом сократился в два раза. Как сообщает Reuters, такие данные озвучил на Dubai Air Show 2025 Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех» — монопольного экспортера российских вооружений.

По его словам, сейчас ВП работает главным образом для поставок продукции российской же армии. Санкции, под которыми «Ростех» находится с февраля 2022 года, осложнили работу как гражданского, так и оборонного дивизиона компании, признал Чемезов.

По данным Jamestown Foundation, в прошлом году Россия отправил на экспорт вооружений лишь на $1 млрд — на 92% меньше, чем в 2021 году. В первый же год войны продажи оружия зарубежным клиентам «Ростеха» сократились вдвое, до $8 млрд, в 2023-м — до $3 млрд, а затем еще втрое.

Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SPIRI) оценивает спад экспорта российского оружия ниже — на 47% за 2022-24 гг и на 64% — за последние пять лет,

По данным SIPRI, доля российских вооружений на глобальном рынке сократилась до с 21% до 7,8%. В результате РФ уступила Франции второе место в рейтинге крупнейших оружейных экспортеров: ее доля выросла с 8,6% до 9,6% за пять лет. Первое место удерживают США, и их доля увеличивается: 44% на конец прошлого года против 35% в 2015-19 гг.

Если в 2018–2022 годах российские поставки шли в 47 стран, то в 2024-м — в 33. На Азию и Океанию пришлось 74% российского экспорта, на Африку — 12%, а на Европу — 7,4%. При этом крупнейшим покупателем оружия у России остается Индия с долей 38%. За ней идут Китай (17%) и Казахстан (11%), следует из данных SIPRI.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com