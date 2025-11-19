Куда исчез Путин и кто его так сильно напугал? 10 19.11.2025, 3:20

Украинский журналист высмеял исчезновение главы Кремля из информационного пространства.

Попытки Путина оказать помощь союзнику России Венесуэле могли обернуться для него неожиданностью, предположил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Серьезно настроенный начать войну в Венесуэле Дональд Трамп вполне мог предупредить Кремль о том, что будет, если ему попытаются помешать. Предупреждение президента США могло быть настолько убедительным, что российский диктатор испугался, и из-за этого он некоторое время нигде не появляется.

«По поводу Венесуэлы Путину тоже сказали «нет», а я напоминаю, что Путин не появляется на публике с 12 ноября и не комментирует самые важные события, хотя какие-то старые записи они публикуют (встречи с чиновниками третьего уровня), но это не важно. В чем дело-то?

Президент США, и это было изложено российской стороне, не собирается прислушиваться к позиции России по Венесуэле, и американцы в лице Трампа предупредили россиян, что любая вредная деятельность, деятельность против Соединенных Штатов, против интересов США в этом регионе, будет восприниматься как непосредственная угроза с соответствующими последствиями», - сообщил журналист.

Затем Цимбалюк добавил:

- Там совсем недавно были заявления депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что они отправили в Венесуэлу комплексы ПВО. Кстати, когда отправили, тогда был первый мощнейший прилет по Орлу. Видимо, из-под Орла эти комплексы ПВО и отправили, если отправили. Мадуро это не поможет, и что-то мне подсказывает, что если использовался рот Журавлева для того, чтобы угрожать американцам, даже не Медведева, то это вообще несерьезно: Журавлев больше ноль, чем Медведев.

