Фицо попросил НАТО усилить противовоздушную оборону Словакии 5 19.11.2025, 5:10

4,580

Он встретился с генеральным секретарем Альянса.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник попросил укрепить противовоздушную оборону своей страны.

Об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства.

Во время рабочего ужина Рютте и Фицо, как отмечается, «говорили о сотрудничестве между Словацкой Республикой и НАТО».

«В этом контексте Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право решать, какой темп и структуру военных расходов выбрать. Во время совместной дискуссии он также попросил генерального секретаря усилить противовоздушную оборону Словацкой Республики», – говорится в сообщении.

В правительстве Словакии добавили, что стороны также обсудили ситуацию в Украине.

«Премьер-министр повторил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие (за исключением коммерческих контрактов), но продолжит оказывать нелетальную помощь», – сообщили там.

