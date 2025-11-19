Четверых белорусов задержали в Африке
- 19.11.2025, 6:15
В чем их обвиняют?
Четверых белорусов и одного француза задержали в марокканском городе Марракеше по подозрению в причастности к взлому приложений для онлайн-ставок, пишет «Зеркало» со ссылкой на fesnews.media.
Пятерых иностранцев задержали 15 ноября на вилле в районе Тасселтанте на окраине Марракеша. Четверо — граждане Беларуси, один — Франции.
Арест произведен по подозрению в причастности к повреждению автоматизированных систем обработки данных и взлому приложений для онлайн-ставок, сообщает издание.
По предварительной информации, четверо белорусов могут быть причастны к взлому приложений, специализирующихся на онлайн-ставках, а затем к операциям по переводу себе средств, полученных от взлома. Француза считают состоящим с ними в сговоре.
В результате обысков изъяты компьютерное оборудование, цифровые носители информации и устройства доступа в интернет.