Четверых белорусов задержали в Африке 19.11.2025, 6:15

В чем их обвиняют?

Четверых белорусов и одного француза задержали в марокканском городе Марракеше по подозрению в причастности к взлому приложений для онлайн-ставок, пишет «Зеркало» со ссылкой на fesnews.media.

Пятерых иностранцев задержали 15 ноября на вилле в районе Тасселтанте на окраине Марракеша. Четверо — граждане Беларуси, один — Франции.

Арест произведен по подозрению в причастности к повреждению автоматизированных систем обработки данных и взлому приложений для онлайн-ставок, сообщает издание.

По предварительной информации, четверо белорусов могут быть причастны к взлому приложений, специализирующихся на онлайн-ставках, а затем к операциям по переводу себе средств, полученных от взлома. Француза считают состоящим с ними в сговоре.

В результате обысков изъяты компьютерное оборудование, цифровые носители информации и устройства доступа в интернет.

