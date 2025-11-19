ВСУ получат новейшие зенитные установки Skyranger 35 на базе Leopard 1
- 19.11.2025, 8:20
Названы сроки.
Уже на следующей неделе в Украину прибудет первая зенитная самоходная установка Skyranger 35, смонтированная на шасси танка Leopard 1. Эти установки производят за счет замороженных в Европе активов страны-агрессора России.
О предоставлении Украине первой такой установки Skyranger 35 сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Это произошло во время презентации Rheinmetall CMD 2025.
Производство и интеграцию систем осуществляет Rheinmetall Italia SpA в Италии.
Что предшествовало
Еще в начале сентября этого года стало известно, что Rheinmetall поставит в Украину зенитные самоходные установки Skyranger 35, установленные на шасси Leopard 1. Финансирование поставки обеспечит одна из европейских странза средства из российских замороженных активов. Причем стоимость заказа – трехзначная сумма в миллионах евро.
Точное количество установок, которые будут переданы Украине, пока не разглашается.
Что такое Skyranger 35
Это – башенная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, разработанная компанией Rheinmetall Air Defense AG. Она оснащена 35-мм пушкой (1000 выстрелов в минуту), а ее башня может подниматься на 85° с поворотом на 360°.
Масса дистанционно управляемой башни в полном снаряжении составляет 4,25 тонны. Управление осуществляют два оператора, которые работают изнутри боевой машины. Конструкция позволяет устанавливать башню на различные типы колесной и гусеничной техники.
В боекомплект входит широкая номенклатура боеприпасов, в том числе снаряды с радиоподрывателем. Общий боекомплект машины составляет 252 выстрела.
Систему будет работать на перехват беспилотников различных типов, однако она также способна эффективно поражать и наземные цели.