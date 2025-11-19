закрыть
Высокопоставленная делегация Пентагона отправляется в Киев

1
  • 19.11.2025, 8:23
  • 3,984
Высокопоставленная делегация Пентагона отправляется в Киев

В надежде возобновить переговоры с РФ.

Президент США Дональд Трамп направил высокопоставленную делегацию Министерства войны в Киев. Цель - возобновить переговоры с РФ о прекращении войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, такой шаг является последней попыткой администрации Трампа возобновить переговоры по прекращению войны в Украине.

Кто поедет в Киев?

WSJ отмечает, что министр американской армии Дэн Дрисколл вместе с двумя четырехзвездочными генералами должны были провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также высокопоставленными чиновниками и представителями промышленности.

Также известно, что Дрисколл планирует встретиться и с российскими чиновниками, но позже.

«Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным чиновникам частично обусловлено убеждением, что Москва может быть более открытой к переговорам при военном посредничестве, а также разочарованием в связи с тем, что многочисленные предыдущие попытки мало что дали», - пишет издание.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что министр Дрисколл едет в Украину, чтобы ознакомиться с фактами на местах. Предполагается, что он будет участвовать во встречах и докладывать о своих выводах Белому дому.

«Президент четко дал понять, что пришло время остановить убийства и заключить соглашение о прекращении войны», - сообщил неназванный американский чиновник.

Миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени Трампа, сказал другой чиновник.

