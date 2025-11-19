Axios: США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине 10 19.11.2025, 8:38

В нем 28 пунктов.

Администрация президента США Дональда Трампа тайно консультируется с властями РФ в ходе разработки нового плана по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на официальные лица США и России. Издание отметило, что в плане США 28 пунктов и высокопоставленный российский чиновник заявил, что с оптимизмом смотрит на него.

Источники Axios сообщили, что 28 пунктов плана можно разделить на 4 категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с РФ и Украиной.

При этом неясно, как план разрешит такие вопросы, как территориальный контроль на Донбассе.

По данным издания, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который подробно обсудил его с послом РФ Кириллом Дмитриевым, сообщил американский чиновник.

Сам Дмитриев рассказал изданию, что провел три дня в Майами, общаясь с Уиткоффом и другими членами команды Трампа. К тому же российский чиновник выразил оптимизм относительно шансов на успех плана.

«Мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана», - прокомментировал он.

Уиткофф обсудил план с советником Зеленского по нацбезопасности Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами, подтвердил Axios украинский чиновник. «Мы знаем, что американцы над чем-то работают», - сказал украинский чиновник.

«Президент ясно дал понять, что пора прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны. Трамп считает, что есть шанс положить конец этой бессмысленной войне, если проявить гибкость», - заявил изданию представитель Белого дома.

Также Дмитриев сообщил Axios, что основная идея заключалась в том, чтобы взять принципы, согласованные Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в августе, и подготовить предложение «по урегулированию украинского конфликта, а также по восстановлению российско-американских отношений [и] решению проблем безопасности России».

По словам Дмитриева, цель - подготовить письменный документ по этому вопросу до следующей встречи Трампа и Путина.

Дмитриев заявил, что эти усилия никак не связаны с попыткой Великобритании разработать мирный план для Украины, который, по его словам, не имеет шансов на успех, поскольку игнорирует позицию РФ.

Российский представитель заявил, что американская сторона сейчас объясняет украинцам и европейцам «преимущества» своего нынешнего подхода.

«Это происходит на фоне того, что Россия, безусловно, добилась новых успехов на поле боя», - сказал он.

Американский чиновник подтвердил, что Белый дом начал информировать европейских и украинских чиновников о новом плане.

Он заявил, что Белый дом считает реальным шанс привлечь украинцев и европейцев на свою сторону, и что план будет адаптирован с учетом предложений всех сторон.

«Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными», - сказал американский чиновник.

