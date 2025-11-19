Белорус выиграл в автомате AirPods, но радость длилась недолго 20 19.11.2025, 9:01

Идет подготовка к суду.

Каждый раз кажется, что истории про призы из вендинговых автоматов уже не могут удивить. Но они продолжают появляться: то вместо iPhone окажется пустая коробка (если что, там может быть и шоколадка), то попадаются бывшие в употреблении игрушки, то AirPods совсем не AirPods. Николай — один из тех, кому вроде как повезло: мужчина в тяжелой борьбе выиграл наушники. Но его радость длилась недолго: приз оказался копией, а разговор с владельцем автомата — отдельным испытанием для нервов, пишет Onliner.

Пару попыток — и выпали AirPods

— Мы с дочкой в субботу пошли в торговый центр Dana Mall. Там на третьем этаже работает фуд-корт, а рядом стоят автоматы с игрушками и всякими призами. Она бегала, играла, а я стою и смотрю на один из автоматов, внутри которого лежат AirPods. Думаю: попробую пару раз. Стоимость — рубль за две игры. Не такие уж большие деньги, а вдруг повезет? — рассказывает Николай.

Игровой автомат работает по простому принципу: нужно управлять тонким металлическим резаком, который двигается по горизонтали и вертикали.

— Ты нажимаешь кнопку — лезвие едет вбок, отпускаешь — останавливается. Потом вторая кнопка — вверх. Важно попасть точно в петлю, на которой висит приз, чтобы ножницы ее перерезали. Если промахнулся — все, попытка сгорела.

Спустя несколько попыток Николай все-таки попал.

— Ножницы щелкнули, нитка порвалась, и коробка с наушниками упала в лоток. Я сразу даже не поверил. Радость была настоящая: я никогда ничего стоящего в подобных автоматах не выигрывал. У меня тогда как раз не было наушников, думаю: вот же повезло!

«Сразу понял, что что-то не то»

Но как только Николай взял коробку в руки, он сразу понял, что с наушниками что-то не то.

— Вроде AirPods, но что-то смущает. Смотрю на коробку, а там наклейки криво приклеены, текст неровный, а я знаю, что у Apple, если это оригинал, они всегда ровные. Тут же подумал, что это может быть реплика. Ничего не распаковывая, я решил позвонить по указанным на автомате номерам, чтобы понять, что за приз у меня в руках.

Ответила девушка. Я ей говорю, что выиграл наушники, но мне кажется, что это копия. А она смеется и говорит: «А вы хотели за пару рублей оригинальные наушники?» Я ей ответил, что на автомате нигде не написано, что это не оригинал. Если бы я знал, может, и не играл бы. Она ответила, что является просто оператором и ничего не решает, но передаст мой номер директору.

Через десять минут Николаю действительно перезвонили.

— Я еще раз рассказал все мужчине, который мне перезвонил, на что тот ответил, что у меня в руках копия, а не оригинал. Я сразу задал ему вопрос, почему потребитель узнает о том, что это копия, только после выигрыша. Где-то же должно быть написано, что приз — неоригинальный. Он замолчал, а потом сказал: «Сочувствую вам».

После этого, по словам Николая, он предложил варианты того, как можно было бы урегулировать ситуацию.

— Я предложил решить ситуацию мирно: либо мне дают оригинальные наушники, либо компенсируют их стоимость. На это мне ответили, что я вымогаю деньги. На этом и закончили.

— О какой сумме компенсации идет речь?

— Я посмотрел в интернете: такие оригинальные наушники стоят порядка 950 рублей.

«Наушники рабочие, но на этом плюсы заканчиваются»

Дома Николай решил все же вскрыть коробку.

— Выглядело все ужасно. Внутри коробка мятая, пластик дешевый. Достаю сами наушники, а они не работают. Скорее всего, не было заряда. Тогда я взял оригинальный кабель и поставил их на зарядку. Так там на корпусе еле загорелся красный огонек. Потом, когда наушники немного зарядились, они начали работать с перебоями. Шумоподавление не включается, звук глухой. В общем, наушники рабочие, но на этом плюсы заканчиваются. Это обычная китайская копия, которую можно купить за пару десятков рублей.

По словам Николая, он будет разбираться в этой ситуации по закону.

— Я просто хочу справедливости. Если владелец автомата признает ошибку и компенсирует стоимость наушников — прекрасно. Если нет, то я вынужден буду обращаться в суд, потому что не хочу, чтобы потребителей принимали за идиотов.

Как отличить оригинальные AirPods от подделки

История Николая — это далеко не единственный случай, когда за прозрачным стеклом игровых автоматов или в объявлениях по продаже «почти новых» гаджетов скрывается обычная реплика. Поэтому мы подготовили короткий, но практичный чек-лист, который поможет без лишних приборов и экспертиз понять, что́ перед вами — оригинальные AirPods или копия.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это упаковка. У Apple все — от наклеек до типографики — сделано как под линейку: шрифты не плывут, наклейки приклеены ровно, изображения не выглядят размытыми. Если что-то криво, неровно или подозрительно блестит, это уже повод насторожиться. На коробке обязательно должен быть серийный номер, совпадающий с номером на кейсе и наушниках. Его можно пробить на сайте Apple: если номер не существует или система показывает, что он «проверялся слишком много раз», перед вами копия.

Далее — корпус и механика. У оригинальных AirPods корпус гладкий, без лишних зазоров, а крышка кейса закрывается с плотным, чистым щелчком. Подделки часто выдают себя шероховатым пластиком, люфтом и странными звуками при открытии. Индикатор на оригинале светит мягко, не как новогодняя гирлянда. Кнопка на задней стенке почти не выступает и не болтается.

Самый простой тест — звук и функции. Оригинальные AirPods показывают характерную анимацию подключения на iPhone, работают с «Локатором», автоматически ставят музыку на паузу при извлечении из уха. В версиях Pro обязательно включаются шумоподавление и режим прозрачности — это то, что подделки в девяти случаях из десяти только имитируют. Звук у фейков плоский, с легким фоном и перебоями при движении.

Комментарий владельца автомата получить не удалось

Мы связались по номеру, с которого ранее перезвонили Николаю. На том конце провода представился мужчина, однако разговор не задался с самого начала. Собеседник то уверял, что автомат ему не принадлежит, то упоминал, что это «ребенок выиграл, а не сам Николай», то вовсе отрицал какое-либо отношение к ситуации.

В итоге мужчина отказался разговаривать с журналистами. Мы оставили контакты, чтобы с нами мог связаться руководитель компании, но звонка так и не поступило. Редакция по-прежнему готова предоставить возможность для комментария, если в компании все же решат высказать свою позицию.

Что по поводу этой ситуации думает юрист

Также мы обратились за комментарием к юристу по защите прав потребителей Ивану Райкевичу с вопросом, кто прав в этой ситуации и может ли Николай рассчитывать на компенсацию.

— Согласно пункту 1 статьи 7 закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых услугах.

Согласно статье 16 закона «О защите прав потребителей», если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте оказания услуги необходимую и достоверную информацию об услуге, потребитель вправе потребовать от исполнителя расторжения договора оказания услуги и возврата уплаченной денежной суммы.

Кроме того, нарушение прав потребителя позволяет взыскать с исполнителя компенсацию морального вреда.

Для защиты своих прав потребителю можно обратиться в администрацию по месту регистрации предприятия либо в общество по защите прав потребителей. Будет подготовлена претензия и заявлены соответствующие требования в адрес исполнителя, а при отказе от их удовлетворения можно будет обращаться в суд с иском и защите прав потребителей.

Самое интересное, что ввезенные в Беларусь поддельные беспроводные наушники должны иметь соответствующие бумаги, и наиболее важный вопрос — есть ли эти документы у владельца автоматов.

