21 ноября 2025, пятница, 16:15
В какое время суток лучше просыпаться, чтобы жить дольше

  • 19.11.2025, 9:13
Время пробуждения влияет на все аспекты жизни.

Ученые пришли к выводу, что «жаворонки», просыпающиеся рано и достигающие пика активности в первой половине дня, имеют значительно лучшие прогнозы по здоровью и долголетию, чем «совы».

Об этом пишет T4.

Это утверждение основывается на анализе данных 433268 человек в возрасте от 38 до 73 лет, за здоровьем которых специалисты следили в среднем шесть с половиной лет, тщательно отслеживая причины смерти. После учета таких факторов, как возраст, пол, вредные привычки, индекс массы тела и общая продолжительность сна, эксперты обнаружили поразительную закономерность: у «сов» риск смерти по какой-либо причине оказался на 10% выше, чем у «жаворонков». Это свидетельствует о том, что поздний отход ко сну и позднее пробуждение могут быть независимым фактором риска для здоровья.

Исследование показало, что у людей с поздним хронотипом вероятность развития психологических расстройств почти вдвое выше, чем у ранних просыпающихся. Кроме ментального здоровья страдает и эндокринная система: у «сов» обнаружили на 30% более высокую вероятность развития сахарного диабета. Также были зафиксированы повышенные риски респираторных заболеваний (на 23%) и различных желудочно-кишечных расстройств (на 22%), включающих широкий спектр состояний — от синдрома раздраженного кишечника до более серьезных патологий.

Кроме того, как показали исследования, если человек нормально высыпается, это способствует выздоровлению, повышению иммунитета, правильному обмену веществ.

