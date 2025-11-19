Зеленский прибыл с визитом в Турцию 1 19.11.2025, 9:40

1,502

Запланированы переговоры с Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября прибыл с рабочим визитом в Турцию, в аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщил заместитель мэра Анкары Фарук Кейлюоглу.

Как видно на видео прибытия Зеленского, украинского президента в Анкаре встретили турецкие чиновники.

Также на кардах есть секретарь СНБО Рустем Умеров, который накануне отправился в командировку в Турцию.

Как известно, сегодня планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com