Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Зеленский прибыл с визитом в Турцию1
- 19.11.2025, 9:40
Запланированы переговоры с Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября прибыл с рабочим визитом в Турцию, в аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Об этом сообщил заместитель мэра Анкары Фарук Кейлюоглу.
Как видно на видео прибытия Зеленского, украинского президента в Анкаре встретили турецкие чиновники.
Также на кардах есть секретарь СНБО Рустем Умеров, который накануне отправился в командировку в Турцию.
Как известно, сегодня планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.