21 ноября 2025, пятница, 16:15
Зеленский прибыл с визитом в Турцию

  19.11.2025, 9:40
  • 1,502
Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Запланированы переговоры с Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября прибыл с рабочим визитом в Турцию, в аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщил заместитель мэра Анкары Фарук Кейлюоглу.

Как видно на видео прибытия Зеленского, украинского президента в Анкаре встретили турецкие чиновники.

Также на кардах есть секретарь СНБО Рустем Умеров, который накануне отправился в командировку в Турцию.

Как известно, сегодня планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

