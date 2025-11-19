Сборная Беларуси второй раз подряд сыграла вничью с сильным соперником 2 19.11.2025, 9:55

2,784

Для белорусов это второй подряд условно положительный результат отборочной кампании.

Сегодня ночью сборная Беларуси сыграла вничью со сборной Греции. За 90 минут ни одной из команд так и не удалось отличиться — встреча завершилась со счетом 0:0.

Для белорусов это второй подряд условно положительный результат после тяжелого старта отборочной кампании. До этого команда сумела сыграть вничью с датчанами (2:2). Напомним, что в первой очной игре именно греки одержали уверенную победу — 5:1.

— Согласен с тем, что мы были лучше Греции сегодня, были ближе к победе. Да, у соперников тоже имелись моменты, было попадание в штангу, но в целом мы играли лучше. Я доволен тем, как действовала команда. Доволен, как мы провели последние три игры, которые показали, что разница в классе не настолько велика, как это выглядело на старте квалификации. Мы существенно выросли. Да, мы неудачно начали отборочный цикл, это стоит признать, но последние три игры вселяют оптимизм. Лучший момент осени? Ничья с Данией, наверное. Здорово тогда сыграли, добились хорошего результата, — подвел итог всех встреч главный тренер Карлос Алос в комментарии для АБФФ.

Несмотря на заметное улучшение результатов, шансов выйти в финальную часть чемпионата мира у белорусской сборной уже не было.

Команда завершила отбор на последнем, четвертом месте группы, набрав два очка в шести матчах. Прямую путевку на ЧМ-2026 получила сборная Шотландии, единственная дважды выигравшая у белорусов. Дания поборется за выход через стыковые матчи.

