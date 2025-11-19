«Неделю мог искать штаны, которые на меня бы налезли» 5 19.11.2025, 10:16

Белорус набрал почти 150 кг — но привел себя в порядок.

С юности Иван раскачивался на «качелях»: от стройного парня к «пухляшу» и обратно. После 30 лет вес стал стремительно расти и достиг критической отметки — 147,5 кг. С такими объемами жить стало некомфортно: банально чтобы надеть носки или почесать спину, «приходилось извращаться», признается парень. Одышка, боль в коленях, физические ограничения — все это Ивана не устраивало, и он нашел в себе силы похудеть. Последние полтора года держит стабильный вес и больше набирать лишнее на намерен, пишет Onliner.

«Набирал и не замечал»

— Начну с того, что «пухляшом» я с детства не был, скорее «крепким малым». Во время учебы мог поднабрать, а за лето у бабушки, пропадая на улице днями, приходил в норму. Однако из школы все-таки выходил толстячком.

С возрастом «качели» с весом продолжились. Каждые 4—5 лет я стабильно скидывал до нормы (это где-то 85 кг при росте 178 см), а потом с таким же успехом возвращал лишние 20—25 кг. Интересен тот момент, что на многих фото я совсем не «пухляш», однако в памяти у многих друзей и близких засел именно в «округлых формах».

Часто на форумах или пабликах от людей, которые регулярно следят за весом и занимаются в зале, видел вопросы с непониманием: «Как можно набирать и не замечать?» И им сложно донести, что это не сиюминутный процесс, ты постепенно привыкаешь и адаптируешься к новым условиям.

Долгое время лишний вес не доставлял мне особого дискомфорта. Но лет пять назад все стало хуже… Это был довольно сложный этап в жизни — период семейных проблем, обжорства и безразличия к себе. Было много жареной и жирной еды, и все под алкоголь… Так я растолстел еще больше.

«Неделю мог искать штаны, которые на меня бы налезли»

Самый большой вес, который я увидел на весах, — это 147,5 кг. Хотя уверен, что было и 150 кг, просто этого не зафиксировал. Учитывая прошлый опыт моих «качелей» с весом, переживаний особо не было. Однако в этот раз мне стало физически тяжело. Боли в коленях, одышка даже при небольшой нагрузке, постоянно отекший вид и затруднения с самыми обычными гигиеническими процедурами — все это стало частью моей жизни.

Руки стали как крылышки — спину тяжело почесать. Пузо мешало: сложно было надеть носки или завязать шнурки, приходилось как-то изворачиваться.

Элементарно становилось сложно «втиснуться» в какое-нибудь узкое место — например, мне стало тесно в кино, неудобно было лежать в ванне.

Проблемы с выбором одежды: покупаешь не то, что нравится, а то, во что ты влезаешь. Я мог неделю искать штаны, которые на меня бы налезли. А еще (об этом, кстати, мало говорят) из-за лишнего веса обувь убивается намного быстрее. Если сейчас у меня за сезон по 2—3 пары изнашиваются, то раньше легко «убивал» по 5—6 пар.

Конечно, ко всему этому ты адаптируешься, потому что приходишь к такому весу постепенно. Тебе неудобно — и ты выкручиваешься. Но в какой-то момент ощущаешь, что все — это предел, с этим нужно что-то делать.

За пять месяцев сбросил 45 кг. Но вес все равно вернулся

Как и все «пухляши», информации про различные диеты и правильное питание я изучил много. Однако на этот раз мне захотелось все это систематизировать и навсегда завязать с «качелями». Решил, что с этим вопросом мне проще и дешевле будет попасть к специалисту. Диетолога выбирал по следующим критериям: медицинское образование, никаких запретов в еде и изнурительных тренировок в зале.

Два года назад я стартовал со 137 кг. Совместная работа со специалистом быстро дала результат: за пять месяцев мне удалось скинуть 45 кг. А потом, как это часто случается, я снова стал заедать стресс и переживания… Единственным способом «пожалеть себя» была еда, которая запивалась алкоголем. Так всего за пару месяцев вернулись обратно 25 кг. Собравшись с мыслями, я решил подключить психотерапевта. Для меня оказалось важным научиться осознанно относиться к жизненным проблемам, не заедать стресс и полностью отказаться от алкоголя.

Чем заменить еду, если она стала для вас универсальным способом справиться с переживаниями? Тут все очень индивидуально. Кто-то может получить удовольствие от чтения книги, прослушивания музыки, от прогулки или спорта. Для кого-то важна глубинная проработка тревог и страхов, ведь часто причины не лежат на поверхности. Лично я в результате работы с психотерапевтом понял, что раньше не решал накопившиеся проблемы, рассчитывал, что «все само рассосется», а я лучше что-нибудь вкусное съем. Я стал учиться своевременно искать решения, чтобы неприятности не накапливались как снежный ком.

Когда понял, что стабильно удерживаю вес, решил, что можно снова возвращаться к похудению. Так, за три месяца сбросил еще 25 кг и остановился на весе 92—95 кг. В идеале хотел бы еще кг 10—15 скинуть.

Ничего не едите, но все равно толстеете? Так не бывает

Так что же есть, чтобы похудеть? Так или иначе (и про это говорят все предыдущие герои рубрики про ЗОЖ) в похудении все сводится к дефициту калорий. Я старался съедать не более 1600 килокалорий в день, иногда бывало и по 1200—1300.

Попробовал много разных счетчиков калорий и нашел тот, который подходит мне. Вообще все эти подсчеты могут казаться скучными, но это важная часть похудения, особенно на начальном этапе. Ведь самая популярная фраза у полных людей, что они «ничего не едят, а почему-то вес набирают». Так вот, счетчик калорий очень быстро показывает, почему килограммы все-таки набираются и где эти калории прячутся.

Я увидел, что ем большое количество жирной еды, мучного, сладкого, то есть «быстрых углеводов». При всем этом регулярно недоедаю белка. Повезло, что я очень люблю готовить, и приготовление вкусных и некалорийных блюд дало дополнительное поле для творчества и самореализации.

Возможно, прозвучит удивительно, но я стал съедать гораздо больше еды по объему и весу, чем это было раньше. Просто более осознанно стал относиться к выбору блюд и их составу. Да, иногда все равно позволял себе шоколадки, шашлыки, крылышки и рульки, но в гораздо меньших количествах.

И тут мы приходим к еще одному важному правилу: не должно быть полностью запрещенной еды.

Постоянного меню у меня не было и нет, я стараюсь готовить разное, чтобы не приедалось. Если обобщить, то в большом количестве я ем куриное филе (в разном исполнении — запеченное, отварное, жареное), яйца (жареные или омлет), бульон. В рационе стало много творога, который я смешиваю с чесноком, помидором или болгарским перцем, солью и заправляю йогуртом — получается такая интерпретация творожной «намазки». А еще появилось отличное хобби — джерки (они же — мясные чипсы). Перепробовал много разных вариантов заводского производства и научился делать их самостоятельно. Теперь в холодильнике всегда хранится здоровый и вкусный перекус.

Приведу пример своего рациона на день во время похудения. На завтрак чаще всего был соленый творог (граммов 300) либо омлет из 2—3 яиц с овощами.

Обед — это бульон, что-нибудь из овощей и обязательное белковое блюдо (рыба, куриная грудка, индейка) с макаронами, гречкой, перловкой, булгуром или рисом.

На ужин — снова что-то творожное (например, запеканка) или мясное блюдо. Часто делал салаты, например из морской капусты с кальмарами (старался экспериментировать). В промежутке мог съесть что-то нибудь сладкое, причем это мог быть полноценный сникерс, например.

Я против изнурительных тренировок, но для ускорения результата нелишним будет подключить физическую нагрузку. В моем случае это были обычные прогулки на улице. При любой удобной возможности я ходил пешком — выбирал магазин чуть дальше от дома, гулял между остановками. Единственное, я бы рекомендовал не повторять моей ошибки и сдуру не нахаживать много шагов, а наращивать нагрузку постепенно.

«Похудение — это титанический труд»

Почему многие хотят похудеть, все знают и понимают и все равно не худеют? Ответ очень прост: менять свои привычки сложно, а тут надо брать и делать! Поэтому похудение, несмотря на доступность информации и кажущуюся простоту, — это титанический труд, огромная работа над собой, полная смена привычек.

Зато плюсов огромное количество: я себе больше нравлюсь (даже сходил на фотосессию и планирую повторить), мне стало проще выбирать одежду, я стал здоровее, ощущаю себя увереннее. При этом я не ставил для себя цель получить пресс с кубиками. Мне все так же нравится небольшой «пузик» и устраивает то, что я могу позволить себе все: и шоколадку, и шаурму, и гречу с курогрудью.

Сейчас я поставил себе цель: больше ни при каких условиях не набирать вес, ведь на кону самое главное — это мое здоровье. Мне уже 36 — это не 20 или 25 лет, когда многие вещи организм тебе готов простить. Теперь такие шалости без последствий уже не пройдут.

В будущем я хочу запустить производство своих «джерок», сейчас собираю на оборудование и продумываю производство. Также я нацелен углубиться (как раз начинаю обучение) в нюансы правильного питания и планирую применять свои знания для помощи другим.

Искренне желаю, чтобы у всех все получилось! Всем здоровья и тонких талий.

