Politico: В ЕС разработали план по перемещению войск и вооружения, чтобы сдерживать Россию 19.11.2025, 10:39

Фото: Daniel Mihailescu/AFP via Getty Images

В основе лежит новая Европейская система усиленного реагирования на военную мобильность.

Европейская комиссия намерена сократить бюрократические процедуры и выделить средства на упрощение перемещения войск и вооружения по всему континенту. Об этом говорится в сообщении о военной мобильности, которое получило Politico.

Такой документ является частью будущего пакета мер по военной мобильности, который объявят в среду вместе с законодательным предложением.

«Военная мобильность является ключевым фактором оборонной позиции и возможностей, в которых Европа срочно нуждается для надежного сдерживания своих противников и реагирования на любой кризис», - говорится в 15-страничном сообщении.

В основе плана лежит новая Европейская система усиленного реагирования на военную мобильность (EMERS), благодаря которой страны-члены или Комиссия может предлагать временное приостановление обычных правил транспортировки во время чрезвычайных ситуаций.

После запуска система предоставит военным приоритетный доступ к инфраструктуре, транспортным средствам и основным услугам.

«Ситуации, требующие быстрого, масштабного военного перемещения, редко объявляются заранее», - отметили в сообщении, добавляя, что без лучших правил военной мобильности сдерживание противника остается «теоретическим».

В Politico добавляют, что ЕС и НАТО сейчас пытаются упростить перемещение войск, оружия, боеприпасов и топлива из Западной Европы на линию фронта потенциального конфликта с РФ на востоке.

По словам журналистов, на сегодня дороги, мосты, железные дороги и бюрократические процедуры блока не пригодны для быстрого реагирования в случае угрозы. В сообщении говорится о том, что некоторые страны требуют предварительного информирования за 45 дней, прежде чем позволить военной технике пересекать их территорию.

«В ЕС сохраняются значительные препятствия для эффективной военной мобильности. Национальные правила часто расходятся, фрагментированы и не гармонизированы», - подчеркивают в Politico.

В то же время комиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас заявил для журналистов в начале этого месяца, что блок должен повторить свою Шенгенскую зону открытых границ для военного оборудования.

«Мы должны действовать быстро. Мы должны действовать быстрее, чем Европа привыкла или ожидает», - отметил он и добавил, что цель состоит в том, чтобы к 2030 году создать необходимую базу.

Также в случае утверждения EMERS будет предоставлять отступления от стандартных таможенных и транспотных правил, включая ограничения на время вождения и периоды отдыха для гражданских операторов, а также быстрые, специальные таможенные процедуры в соответствии с конкретным протоколом ЕС.

Такая система может действовать до одного года, а ее активация утверждается Советом в течение 48 часов после подачи предложения.

В свою очередь комиссия хочет, чтобы ЕС выделил 17,7 млрд евро на военную мобильность в рамках Механизма «Соединить Европу» в следующем семилетнем бюджете блока, который начинается в 2027 году - это в десять раз больше, чем 1,7 млрд евро в текущем бюджете.

Кроме того, в сообщении говорится о том, что ЕС нужно лучше защищать свою инфраструктуру от кибер- и гибридных атак. Известно, что в странах блока стали распространены такие угрозы, среди которых был недавний взрыв на ключевой польской железной дороге, который правительство назвало «саботажем».

«Европа должна принять решительные меры. Несмотря на достигнутый прогресс, ЕС остается скованным фрагментированными подходами, которые подрывают нашу способность перемещать военную технику и персонал по всей Европе», - говорится в сообщении.

