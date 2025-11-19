Литва откроет границу с Беларусью 21 ноября?
Белорусские перевозчики уже начали продавать билеты.
Белорусские компании-перевозчики, вынужденные прервать автобусное сообщение между Минском и Вильнюсом из-за закрытия погранпереходов литовской стороной, объявили о возобновлении продажи билетов по данному направлению.
Так, в пресс-службе государственного предприятия «Минсктранс» накануне вечером появилось сообщение о том, что компания планирует возобновить регулярное автобусное сообщение с Литвой (до закрытия границы компания осуществляла рейсы в Вильнюс и Каунас) и Латвию (в Ригу) уже с этой пятницы, 21 ноября.
В компании заявили, что билеты уже можно купить в кассах автовокзала «Центральный» в Минске или заказать на популярных интернет-площадках для бронирования билетов.
Другой перевозчик, компания Eurolines, с этой же даты также открыла продажу билетов на автобусы из Минска в Вильнюс. На сайте указано, что маршрут запланированных поездок пролегает через погранпункт «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог»), который сейчас действует в ограниченном режиме.