Литва откроет границу с Беларусью 21 ноября? 19.11.2025, 10:41

3,202

Фото: wikipedia

Белорусские перевозчики уже начали продавать билеты.

Белорусские компании-перевозчики, вынужденные прервать автобусное сообщение между Минском и Вильнюсом из-за закрытия погранпереходов литовской стороной, объявили о возобновлении продажи билетов по данному направлению.

Так, в пресс-службе государственного предприятия «Минсктранс» накануне вечером появилось сообщение о том, что компания планирует возобновить регулярное автобусное сообщение с Литвой (до закрытия границы компания осуществляла рейсы в Вильнюс и Каунас) и Латвию (в Ригу) уже с этой пятницы, 21 ноября.

В компании заявили, что билеты уже можно купить в кассах автовокзала «Центральный» в Минске или заказать на популярных интернет-площадках для бронирования билетов.

Другой перевозчик, компания Eurolines, с этой же даты также открыла продажу билетов на автобусы из Минска в Вильнюс. На сайте указано, что маршрут запланированных поездок пролегает через погранпункт «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог»), который сейчас действует в ограниченном режиме.

