«Почему из своих глубинок вы все массово лезете в Минск?» 38 19.11.2025, 10:46

13,488

Вопрос белоруски вызвал бурю эмоций.

Почему жители регионов Беларуси «массово лезут» из «своих глубинок» именно в Минск, поинтересовалась в соцсети Threads блогерка с ником paveliv2_. Пост собрал более 180 тысяч просмотров и свыше полутора тысяч комментариев.

Авторка адресовала свою публикацию «уважаемым приезжим». Их она попросила «дать внятный ответ, почему из своих глубинок вы все массово лезете именно в Минск?».

«Вы понимаете, что он не резиновый, и как выглядит ситуация, когда 80% населения страны концентрируется в одном городе? Не надо говорить про маленькие зарплаты — в Минске получите на 100 долларов больше, но 500 долларов отдадите на аренду. Что вами движет? Колхозный менталитет под названием «любыми путями, но только в Минск»? Это дает вам некий статус? Витебск, Брест настолько плохие города для жизни?»

Пост вызвал бурное обсуждение. В комментариях смешались гнев, обида, возмущение, а еще насмешки, издевки, ирония и сарказм. Многие делились своими историями переезда.

«Мы там покупаем себе трехкомнатные квартиры в центре и живем свою лучшую жизнь) а еще потом покупаем вторую квартиру и сдаем ее коренным жителям столицы по 500 долларов», — написала liza.redbet.

«Я приезжий, я приехал сюда за хорошей работой и обилием культурной жизни. Все это я получаю и кайфую. И вот эти дешевые понты не примеряю на себя. Найдите что-то другое, чем можно гордиться кроме прописки», — отметил dmitry_leshok.

«Уважаемые минчане, поясните, пожалуйста, какого лешего вы все лето сидите на периферии! Что вы здесь забыли?! Сунетесь и сунетесь, спасу нет, ни в озере покупаться, ни голой по двору не походить», — 662.ekaterina.

«Потолок меня как программиста в родном Пинске был 0 долларов, тупо такой работы там нет, в Бресте, где учился, — 1000−1200 долларов, но это если повезет попасть в EPAM, который там царь и бог, а так будешь максимум 700−900 долларов зарабатывать. В Минске сразу по приезде 600 долларов, дальше только вверх, сейчас 3400 долларов плюс-минус и есть куда расти. Извини, но это не 100 долларов разницы, это деньги, за которые стоит переехать, это свежая машина, это своя квартира, которую «каранные» все ждут от помирающей бабки в наследство», — zaqqq13.

«Кто вам дал право обесценивать людей? Я как минчанка ничего против не имею — это право людей двигаться, развиваться и улучшать свою жизнь», — travel_anasteisha.

«Живу в Минске 26 лет. Переехала из Гомеля. И колхозницей меня никто ни разу не называл», — iryna_yablonskaya.

«Отличные города и Витебск, и Брест. Тем более все колхозники оттуда уже перебрались в Минск, теперь там свобода и простор. Так что собирай вещи и езжай туда. Там тебе будет легко дышаться. А то в Минске же приходится конкурировать с 80% населения страны, а ты очевидно ее не вытягиваешь», — moya_mne.

«А что вы так обижаетесь? Вам работы в Минске не осталось или жилья из-за тех, кто понаехал? Лично я в Минск поехала потому, что в своем городе в течение нескольких месяцев не могла найти работу, город у нас немаленький, но занимает одно из первых мест по безработице. Мне на шее у родителей надо было сидеть? Кстати, я зарабатывала 600−700 долларов и 120 с коммуналкой отдавала за комнату. И люди на постоянку не остаются в Минске жить, я знаю достаточно людей, и я в том числе, которая уехали из Минска», — mariya_kisel_.

«Зашла проверить, напихали ли автору, все в порядке, напихали!» — miloserdova___masha.

«Потому что я в своем колхозе всем поросятам уже хвосты поскручивал, приехал сюда, тут колхоз побольше, попросторнее, троллейбусы вон по рельсам ездиют и поезда подземные, диву даюсь!» — george_smkv.

