В Минске задержали девушку, которую «все обсуждают»

В Минске задержали девушку, которую «все обсуждают»

По подозрению в мошенничестве, связанном с покупкой одежды через интернет, и краже из квартиры знакомой, задержали 23-летнюю минчанку, «которую обсуждает весь Threads», рассказали в МВД.

По информации ведомства, летом 2025 года девушка привлекалась к уголовной ответственности за невозврат долга и была приговорена к 180 часам общественных работ.

В ноябре в отношении девушки составили административный протокол за неоплату посуточной аренды квартиры в столичном жилом комплексе. Суд ей назначил штраф в размере 20 базовых величин (840 рублей).

«В настоящее время в отношении фигурантки возбуждены два уголовных дела, она арестована. В милицию также поступила информация о том, что девушка без оплаты пользовалась услугами в сфере красоты, не оплачивала такси и арендное жилье, танцевальную студию, предоставляла поддельные чеки. Проверки по данным фактам продолжаются», — сообщили в МВД.

