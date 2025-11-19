Госдеп США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot 1 19.11.2025, 10:57

1,672

На $105 миллионов.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины за границу средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США. Эта информация была опубликована во вторник, 18 ноября, на сайте Госдепа США.

В сообщении Госдепа также говорится, что Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию и уведомило об этом Конгресс США.

Также в сообщении ведомства есть уточнения относительно перечня товаров и услуг, которые запросила Украина. В частности, опубликован следующий перечень:

Модернизация пусковых установок M901 до конфигурации M903;

Секретные и несекретные списки предлагаемых грузов и списки разрешенных запасов для наземного вспомогательного оборудования;

Другие необходимые услуги, а также вспомогательное оборудование, запасные части, поддержка, обучение и принадлежности;

Элементы логистики и программной поддержки.

В Госдепе США отметили, что предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять действующим и будущим угрозам, «вооружив ее более мощными средствами для проведения операций по самообороне и обеспечения региональной безопасности».

При этом, в ведомстве отметили, что для реализации продажи вооружения США должны направить представителей правительства США и подрядчиков в Европейское боевое командование с целью поддержки и проведения обучения.

«Реализация этой предлагаемой продажи потребует направления примерно 5 дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для оказания поддержки в проведении обучения и периодических совещаний», - говорится в заявлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com