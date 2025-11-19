Госдеп США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot

Госдеп США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot1
- 19.11.2025, 10:57
- 1,672
На $105 миллионов.
Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины за границу средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США. Эта информация была опубликована во вторник, 18 ноября, на сайте Госдепа США.
В сообщении Госдепа также говорится, что Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию и уведомило об этом Конгресс США.
Также в сообщении ведомства есть уточнения относительно перечня товаров и услуг, которые запросила Украина. В частности, опубликован следующий перечень:
Модернизация пусковых установок M901 до конфигурации M903;
Секретные и несекретные списки предлагаемых грузов и списки разрешенных запасов для наземного вспомогательного оборудования;
Другие необходимые услуги, а также вспомогательное оборудование, запасные части, поддержка, обучение и принадлежности;
Элементы логистики и программной поддержки.
В Госдепе США отметили, что предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять действующим и будущим угрозам, «вооружив ее более мощными средствами для проведения операций по самообороне и обеспечения региональной безопасности».
При этом, в ведомстве отметили, что для реализации продажи вооружения США должны направить представителей правительства США и подрядчиков в Европейское боевое командование с целью поддержки и проведения обучения.
«Реализация этой предлагаемой продажи потребует направления примерно 5 дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для оказания поддержки в проведении обучения и периодических совещаний», - говорится в заявлении.