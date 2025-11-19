Лондонский двухэтажный автобус превратили в уютный автодом с джакузи

Лондонский двухэтажный автобус превратили в уютный автодом с джакузи2
- 19.11.2025, 11:07
Пара решила, что нужен транспорт для путешествий и отдыха на природе.
Британский двухэтажный автобус Leyland получил новую жизнь. Его переделали в оригинальный дом на колесах и используют для отдыха.
Нестандартный автодом создали Лаям и Джез из Великобритании. Пара решила, что нужен транспорт для путешествий и отдыха на природе и теперь домом на колесах пользуются не только они, но и их друзья. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Проект назвали The Botanical Bus («Ботанический автобус»). Автодом покрасили в зеленый цвет, а его интерьер украсили деревом и декоративными камнями. Двери и доски для пола нашли в заброшенном викторианском доме.
На первом этаже оборудовали кухню-гостиную с угловым диваном, столом, газовой плитой и холодильником. Кроме того, установлены разнообразные шкафы и ящики. Обогревает автодом печка-буржуйка.
На втором этаже оборудовали спальню с широкой кроватью для взрослых и двумя выдвижными кроватями для детей. А еще здесь у окна установили полноценную ванну, чтобы можно было релаксировать и наслаждаться видами.
Также в багажном отсеке перевозят переносные гриль для барбекю и джакузи, которые можно установить прямо на улице.