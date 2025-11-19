Российский дрон нарушил границу НАТО 8 19.11.2025, 11:23

Румыния и Польша подняли истребители.

Румыния подняла истребители для наблюдения за воздушным пространством во время массированного удара России по украинским регионам: обнаружили беспилотник.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

В ночь на 19 ноября в Румынии поднимали два истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы «Михаил Кёгелничану» для наблюдения за воздушной ситуацией на границе с Украиной после российских воздушных ударов.

В 00:20 в северной части румынского уезда Тулча объявили воздушную тревогу. Вскоре радары зафиксировали сигнал беспилотника, который, по данным Минобороны, вошел примерно на 8 км в воздушное пространство Румынии – от украинского Вилково до румынских Периправы и Килия-Веке, где он исчез с радаров.

По информации военных, дрон периодически появлялся на радарах в течение около 12 минут – от молдавского села Колибаши до румынской коммуны Фолтешть, а затем в районе Оанча.

В 00:59 воздушную тревогу объявили и в северной части уезда Галац. После этого в небо подняли еще два истребителя F-16 румынских ВВС.

Около 01:50 Eurofighter вернулись на авиабазу, а F-16 – примерно в 02:30.

Поднимала свою авиацию во время массированной атаки и Польша. Атака 19 ноября была направлена преимущественно на западные области Украины.

