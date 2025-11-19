Atlantic Council: Путин этого боится 5 19.11.2025, 11:42

3,478

Украина уверенно движется к евроинтеграции.

Полномасштабное вторжение России в Украину, начатое Путиным в феврале 2022 года, стало кульминацией многолетних попыток Кремля удержать Киев в своей сфере влияния. Однако почти четыре года войны демонстрируют обратный эффект. Украинское общество стало значительно более враждебно настроено к Москве и решительно настроено на интеграцию с Европой, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

После Революции Достоинства 2014 года Россия перешла от политического давления к прямой военной агрессии. Но, несмотря на оккупацию примерно 20% территории Украины, Москва не сумела остановить ее движение на Запад. В оставшихся регионах страны поддержка европейского курса достигает исторических максимумов.

Одновременно меняется и внутренний баланс в Украине. Если в первые годы независимости политическая и экономическая жизнь концентрировалась на востоке — в Донецке, Харькове, Днепре и Запорожье, — то после начала войны эти территории оказались либо оккупированы, либо превратились в прифронтовые зоны. На фоне разрушений востока стремительное развитие переживает запад страны.

Особенно заметен рост Львова. Население города увеличилось почти на четверть, рынок недвижимости и инвестиционная активность сравнялись с Киевом, а город стал площадкой для международных встреч и дипломатической активности. Регион укрепляет позиции как «ворота в ЕС» благодаря новым инфраструктурным проектам, включая строительство европейской железнодорожной колеи.

Укрепление западноукраинских регионов и ускорение европейской интеграции делают перспективу вступления Украины в ЕС все более реальной. Для Кремля это означает окончательную потерю влияния на страну. По мнению аналитиков, Путин понимает: если он остановит войну без достижения своих целей, он войдет в историю как лидер, потерявший Украину. Именно этот страх, вероятно, подталкивает его к стремлению продолжать войну любой ценой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com