Стало известно, кто выкупил большую часть путевок в санатории Минской области 8 19.11.2025, 11:56

7,372

Санаторий "Веста"

Ажиотаж связан с новогодними праздниками.

Россияне выкупили большую часть путевок в санатории Минской области, чтобы отметить Новый год с белорусским колоритом, сообщили в представительстве Минское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Глава ведомства Ирина Евсеева отметила, что интерес россиян к здравницам Минщины стабильно растет.

«На новогодние праздники забронировано уже 94,4% путевок в санатории Минской области, при этом 65% путевок выкупили туристы из России», — отметила она.

В последние годы санаторно-курортный отдых в регионе становится все более востребован среди россиян. Их доля среди посетителей-иностранцев увеличилась с 87% в 2019 году до 93% к 2025-му.

