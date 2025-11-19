закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, кто выкупил большую часть путевок в санатории Минской области

8
  • 19.11.2025, 11:56
  • 7,372
Стало известно, кто выкупил большую часть путевок в санатории Минской области
Санаторий "Веста"

Ажиотаж связан с новогодними праздниками.

Россияне выкупили большую часть путевок в санатории Минской области, чтобы отметить Новый год с белорусским колоритом, сообщили в представительстве Минское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Глава ведомства Ирина Евсеева отметила, что интерес россиян к здравницам Минщины стабильно растет.

«На новогодние праздники забронировано уже 94,4% путевок в санатории Минской области, при этом 65% путевок выкупили туристы из России», — отметила она.

В последние годы санаторно-курортный отдых в регионе становится все более востребован среди россиян. Их доля среди посетителей-иностранцев увеличилась с 87% в 2019 году до 93% к 2025-му.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип