Ученые рассказали, каких питомцев стоит завести в доме с маленькими детьми
19.11.2025, 11:59

Они снижают уровень стресса.

Ученые из Института здоровья Карлоса III (Испания) установили, что малые домашние животные, такие как рыбки и хомяки, снижают тревожность у детей. Результаты исследования опубликованы в World Journal of Pediatrics (WJP).

Домашние животные, появляющиеся у ребенка в самые ранние годы, могут по-разному влиять на его эмоциональное развитие. К такому выводу ученые пришли в результате наблюдения за психическим здоровьем 1900 детей от младенчества до восьми лет.

Ученые выяснили, какие питомцы жили в семье, когда ребенку был один год, а затем в возрасте четырех-пяти лет, и сопоставили эти данные с эмоциональными и поведенческими показателями в семь-восемь лет. Анализ показал: постоянное присутствие «малых» животных — рыбок, черепах, хомяков и других простых в уходе питомцев — было связано с более низким уровнем тревожности и внутренних переживаний.

Исследователи предполагают, что такие животные создают стабильную, спокойную среду, способствующую развитию эмпатии и чувства ответственности без дополнительного стресса.

Неожиданный результат был получен для владельцев кошек: их наличие в возрасте четырех-пяти лет сопровождалось небольшим увеличением риска эмоциональных и поведенческих трудностей. Авторы подчеркивают, что выявленная связь не означает причинно-следственного воздействия — на нее могут влиять особенности семей, опыт утраты питомца, различия в уходе или субъективная оценка родителями поведения ребенка.

Исследователи отмечают, что для уточнения механизмов такого влияния необходимы дальнейшие исследования на более крупных и разнообразных выборках.

