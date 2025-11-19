Грузинские бойцы ВСУ взяли в плен российских пехотинцев на Волчанском направлении

Грузинские бойцы ВСУ взяли в плен российских пехотинцев на Волчанском направлении2
- 19.11.2025, 12:02
Видеофакт.
Подразделение грузинских воинов в составе Сил обороны Украины взяло в плен двух российских пехотинцев во время проведения зачистки на Волчанском направлении фронта в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят процесс сдачи оккупантов в плен, опубликована в соцсетях.
На обнародованных кадрах один из грузинских бойцов обращается к российскому военному фразой: «Если хочешь жить, говори», после чего оккупанты выполняют команды и без сопротивления сдаются в плен.
Добровольцы из Сакартвело с первых дней полномасштабной войны защищают Украину в составе различных боевых подразделений ВСУ. Грузинские бойцы известны активным участием в боях на ключевых направлениях и неоднократно демонстрировали высокий уровень подготовки.
Волчанское направление остается одним из самых напряженных в Харьковской области. Украинские силы регулярно проводят зачистки и стабилизационные мероприятия, выявляя диверсионные группы и штурмовые подразделения противника.