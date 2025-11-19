Сикорский: Диверсия встретит наш ответ — и не только дипломатический 1 19.11.2025, 12:14

4,352

Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Глава МИД Польши отреагировал на акт терроризма на железной дороге.

Польша ответит на диверсии на железной дороге не только дипломатическим путем. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая 19 ноября в Сейме.

«В последние дни произошли акты диверсии, которые могли привести к железнодорожной катастрофе и гибели многих людей. Иностранное государство направило хорошо подготовленных диверсантов. Только чудом они не достигли своей цели. Российское ГРУ регулярно нанимает подрядчиков под чужим флагом для своей грязной работы. На этот раз это был акт не просто диверсии, как раньше, а акт государственного терроризма, поскольку очевидным намерением было вызвать человеческие жертвы. Это встретит наш ответ — и не только дипломатический, о чем мы будем информировать в ближайшие дни», — заявил Сикорский.

Глава МИД добавил, что те, кто совершил диверсии, хотят настроить часть общественного мнения в Польше против соседей, против Евросоюза и против беженцев из Украины, «которые бежали в Польшу от российских бомб».

«Почему Путин это делает? По той же причине, по которой он поддерживал Brexit, финансировал сепаратистское движение в Испании, поддерживает националистическое правительство Венгрии и радикальные партии, обещающие развалить Евросоюз изнутри. Причина очевидна: как Евросоюз мы являемся гигантом по отношению к России. А как отдельные государства-члены — это Россия является для нас сверхдержавой. Это так трудно понять?», — отметил в своей речи перед депутатами Сикорский.

До выступления главы МИД в Сейме депутат Марцин Оцепа сообщил, что в нижней палате парламента достигнут консенсус относительно переноса российского посольства в Варшаве.

«Правительству необходимо, как минимум, направить в Москву дипломатическую ноту по этому вопросу», — заявил Оцепа в эфире PolsatNews.

После выступления, отвечая на вопросы журналистов, глава МИД заявил, что Польша закрывает российское консульство в Гданьске.

«Я принял решение отозвать свое согласие на деятельность российского консульства в Гданьске», — цитирует Сикорского агентство PAP.

Напомним, 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на железнодорожной линии Варшава — Люблин возле поселка Мика произошел акт диверсии: взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно.

Вечером 17 ноября глава МВД Польши Мартин Кервиньский подтвердил слова премьера.

«Эксперты однозначно подтвердили подрыв», — сообщил он.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры уже начало официальное расследование по факту диверсии.

Отметим, эта железнодорожная линия соединяет Варшаву и Жешув — главный логистический хаб, через который западное оружие поступает в Украину.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские спецслужбы установили личности людей, подозреваемых в причастности к диверсиям на железной дороге. Это двое граждан Украины, которые прибыли в страну из Беларуси и могли быть завербованы российской разведкой. По словам премьера, совершив диверсию на железной дороге, оба покинули территорию Польши и вернулись в Беларусь через пограничный переход в Тересполе.

19 ноября в Польше ввели третий уровень тревоги (CHARLIE) на территориях железнодорожных линий. Режим будет действовать с 19 ноября 2025 года, с 00.00, до 28 февраля 2026 года, до 23.59.

