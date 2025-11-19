Лукашенко проводит несуществующие встречи? 17 19.11.2025, 15:50

23,342

Мастерство имитации.

Пресс-служба Лукашенко сообщала, что он якобы заслушал доклады председателя Госпогранкомитета Молостова, министра иностранных дел Рыженкова и председателя КГБ Тертеля.

Аналитик Сергей Чалый обратил внимание на странные детали встречи, которая якобы прошла 12 ноября:

— Совещание, опять же, по вопросам обстановки на белорусско-литовской и белорусско-польской границах. «Как стало известно, от литовских властей поступили предложения об урегулировании ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы. Как, откуда стало известно, кому было направлено сообщение, от кого? Да и было ли оно вообще, нам неизвестно. С учётом этого загадочного обращения, Лукашенко поручил министру иностранных дел организовывать переговоры по вопросам нормализации ситуации с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление. А межведомственную координацию поручил госсекретарю Совбеза Вольфовичу. Вот почему я говорю, что «Лукашенко якобы заслушал доклады».

Постоянные зрители программы знают, что это любимый трюк его пресс-службы, когда о якобы состоявшихся докладах Лукашенко рассказывают якобы их участники, причём почему-то в собственных ведомствах.

И при этом не существует ни фото, ни видео самих встреч.

Как писал сайт Charter97.org, Лукашенко повторил фразу-мем о Борисе Ельцине. Диктатор заявил, что по средам и субботам, когда его нет в публичном пространстве, он якобы «работает с документами». Лукашенко повторил выражение, которое часто использовали в бытность первого президента России Ельцина.

Во время его правления стала популярной фраза «президент работает с документами». Многие считали, что ее использовали во время запоев главы РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com