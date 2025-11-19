Роналду сделал селфи с Маском и Инфантино в Белом доме 2 19.11.2025, 12:20

2,748

Криштиану Роналду

Мероприятие было организовано в честь визита наследного принца Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду стал почетным гостем на торжественном ужине президента США Дональда Трампа.

Мероприятие проходило в Белом доме и было организовано в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

По окончании мероприятия Роналду сделал селфи.

На фото попали предприниматель Илон Маск, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, невеста португальца Джорджина Родригес.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com