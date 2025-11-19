закрыть
21 ноября 2025, пятница
Роналду сделал селфи с Маском и Инфантино в Белом доме

  • 19.11.2025, 12:20
Криштиану Роналду

Мероприятие было организовано в честь визита наследного принца Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду стал почетным гостем на торжественном ужине президента США Дональда Трампа.

Мероприятие проходило в Белом доме и было организовано в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

По окончании мероприятия Роналду сделал селфи.

На фото попали предприниматель Илон Маск, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, невеста португальца Джорджина Родригес.

