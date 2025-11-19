«В следующем году Россия может просто обанкротиться» 3 19.11.2025, 12:33

5,246

Иван Яковина

Запущен процесс, который остановить уже не получится.

Обвал российской экономики уже близок, если учесть ситуацию с нефтью. Цена на российскую нефть падает вместе со спросом из-за того, что западные санкции напугали потенциальных покупателей, сообщил журналист Иван Яковина.

Сейчас происходит процесс постепенного замещения российской нефти в мире продукцией от других поставщиков, что в итоге может привести к полному краху экономики РФ. О том, когда экономическая ситуация в России станет критической, журналист рассказал на своем YouTube-канале, передает «Диалог.UA».

По поводу последствий американских санкций политический обозреватель пояснил: «Даже на эту сверхдешевую нефть сейчас все сложнее найти какого-то нормального покупателя, традиционного, а не фирму, которая потом эту нефть будет перепродавать. Пока на данный момент российскую нефть еще кто-то покупает, но, скорее, по инерции, пока не нашли новых поставщиков и не подписали с этими поставщиками долгосрочные контракты, то есть на самом деле процесс отказа от российской нефти идет».

«Он идет медленно, потому что используются разные схемы для того, чтобы покупать эту нефть, но все равно этот процесс, видимо, остановить будет невозможно, и с учетом уже начавшегося падения российской экономики, высокой инфляции вот эти две негативные тенденции в нефтяной сфере могут привести к коллапсу государственных финансов России в 2026 году. Иными словами, из-за гигантских военных расходов и из-за стремительно сжимающихся доходов в следующем году Россия может просто обанкротиться», - озвучил свой прогноз для РФ Яковина.

