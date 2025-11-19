закрыть
21 ноября 2025, пятница
Создана таблетка, которая может продлить жизнь до 150 лет

18
  • 19.11.2025, 13:00
  • 7,050
Создана таблетка, которая может продлить жизнь до 150 лет

Китайский стартап представил экспериментальную пилюлю на основе виноградных косточек.

Китайский биотехнологический стартап Lonvi Biosciences заявил о разработке экспериментальной пилюли с экстрактом виноградных косточек, которая, по словам компании, способна существенно продлить продолжительность жизни человека – вплоть до 150 лет.

В компании считают, что препарат не только борется с возрастными изменениями, но может снижать риск развития хронических болезней, передает Oddity Central.

В Lonvi говорят, что таблетка действует на так называемые «зомби-клетки» — старые клетки, которые перестали делиться, но продолжают вызывать воспалительные процессы.

Генеральный директор стартапа Ип Чжу назвал свой препарат «Святым Граалем» в области бионаук и утверждает, что активное вещество способно улучшать здоровье на клеточном уровне.

Главный технический директор компании Лю Цинхуа в интервью New York Times заявил, что перспектива прожить до 150 лет вполне реальна и может стать доступной в течение нескольких лет.

Таблетки созданы на основе процианидина С1 (PCC1) – молекулы, выделенной из виноградных косточек. Ранее ее связывали с повышенной выживаемостью лабораторных грызунов. Данные исследований Lonvi свидетельствуют, что получавшие препарат мыши жили на 9,4% дольше в среднем и на 64,2% дольше, если лечение начинали с рождения.

В Китае средняя продолжительность жизни в 2024-м составила 79 лет — значительно выше мирового показателя. С ростом интереса к вопросам долголетия в стране подобные исследования получают все большее внимание со стороны и чиновников, и частных компаний. Иронически, но еще несколько десятилетий назад все попытки омоложения в Китае считались полумошеннической практикой.

Сейчас ситуация изменилась — как отмечает Ган Ю, соучредитель шанхайской компании Time Pie, также работающей в сфере долголетия, все больше китайцев имеют и мотивацию, и ресурсы, чтобы инвестировать в продление собственной жизни.

