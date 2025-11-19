Создана таблетка, которая может продлить жизнь до 150 лет

Создана таблетка, которая может продлить жизнь до 150 лет18
19.11.2025
Китайский стартап представил экспериментальную пилюлю на основе виноградных косточек.
Китайский биотехнологический стартап Lonvi Biosciences заявил о разработке экспериментальной пилюли с экстрактом виноградных косточек, которая, по словам компании, способна существенно продлить продолжительность жизни человека – вплоть до 150 лет.
В компании считают, что препарат не только борется с возрастными изменениями, но может снижать риск развития хронических болезней, передает Oddity Central.
В Lonvi говорят, что таблетка действует на так называемые «зомби-клетки» — старые клетки, которые перестали делиться, но продолжают вызывать воспалительные процессы.
Генеральный директор стартапа Ип Чжу назвал свой препарат «Святым Граалем» в области бионаук и утверждает, что активное вещество способно улучшать здоровье на клеточном уровне.
Главный технический директор компании Лю Цинхуа в интервью New York Times заявил, что перспектива прожить до 150 лет вполне реальна и может стать доступной в течение нескольких лет.
Таблетки созданы на основе процианидина С1 (PCC1) – молекулы, выделенной из виноградных косточек. Ранее ее связывали с повышенной выживаемостью лабораторных грызунов. Данные исследований Lonvi свидетельствуют, что получавшие препарат мыши жили на 9,4% дольше в среднем и на 64,2% дольше, если лечение начинали с рождения.
В Китае средняя продолжительность жизни в 2024-м составила 79 лет — значительно выше мирового показателя. С ростом интереса к вопросам долголетия в стране подобные исследования получают все большее внимание со стороны и чиновников, и частных компаний. Иронически, но еще несколько десятилетий назад все попытки омоложения в Китае считались полумошеннической практикой.
Сейчас ситуация изменилась — как отмечает Ган Ю, соучредитель шанхайской компании Time Pie, также работающей в сфере долголетия, все больше китайцев имеют и мотивацию, и ресурсы, чтобы инвестировать в продление собственной жизни.