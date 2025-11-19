Для белорусских школьников выпустили еще один дневник 2 19.11.2025, 13:19

4,390

Что в нем надо заполнять?

Для белорусских старшеклассников выпустили еще один дневник, который должен помочь определиться с будущей профессией. Об этом рассказала заведующая кафедрой психологии, содержания и методов воспитания Академии образования Наталья Залыгина, передают «Минск-Новости».

Профориентационный электронный дневник размещен на едином образовательном портале и доступен ученикам 9-х — 11-х классов, учителям и родителям. Что предлагают в нем заполнять? Каждый месяц можно проставлять в специальных полях отметки о посещенных мероприятиях в вузах и ярмарках профессий, прохождении тестов на профориентацию и о своей трудовой занятости.

Но по большей части дневник служит методическим пособием по выбору профессии: на страницах есть справки о вузах Беларуси, статистика самых востребованных специальностей и прочие гайды по поступлению.

Ожидается, что этот дневник станет востребованным и получит широкое распространение в школах и гимназиях страны.

