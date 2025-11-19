С белоруской произошла необычная история из-за фото в паспорте 20 19.11.2025, 19:39

21,974

В Сети спорят, похожа ли девушка на себя.

Для Екатерины стало неожиданностью, когда пограничник попросил её задержаться. Белорусы спорят в комментариях, похожа ли она на себя в паспорте, пишет BGmedia.

Белоруска Екатерина двое суток добиралась в Грузию на автомобиле через Россию. На границе с Грузией у нее возникли проблемы, потому что пограничник не узнал ее на фото в паспорте. Девушку даже попросили подождать в стороне. После повторной проверки ее все же пропустили. А в комментариях под видео в TikTok разгорелась дискуссия, как правильно фотографироваться на паспорт.

Почему белоруску не хотели пропускать

«Меня просто не узнали на границе. Я была уставшая, два дня в дороге, не накрашенная. Конечно же, в паспорте у меня красивая фотография, где я такая с красными губами, накрашенная, собранная, просто красавица. <…> У меня не было сил и настроения что-то кому-то доказывать. Очень долго смотрели на меня, на фотографию, сказали: «Сядьте». Я посидела, потом меня пригласили, посмотрели еще раз — и всё, просто пропустили. Но сам факт… Это очень неприятно, когда тебя сверяют, ты понимаешь, что это ты. Кто там еще может быть. <…> И такое бывает», — рассказала Екатерина в видео.

В комментариях под видео началась дискуссия. Некоторые белорусы считают, что на паспорт нужно фотографироваться обычно, не краситься:

«Поэтому и просят фотографироваться без макияжа. Не в упрек вам. Просто убеждаюсь, что в паспортном контроле не дураки сидят. Я тоже накрашенная на паспорт, но менее ярко».

«Вот так всегда, случилась линька. Так что всегда лучше делать оригинал на фото, а не перед линькой».

Екатерина объяснила, почему у нее такая фотография в паспорте:

«Теперь я тоже начинаю это понимать, но паспорту больше 5 лет, и раньше я реально так каждый день ходила. Меняется время, и мы сами».

Белорусы спорят, похожа ли Екатерина на фото в паспорте. Кто-то пишет «видно, что это вы, усталая или нет», а кто-то отвечает, что «на видео и на фото два разных человека: форма бровей, глаз, губ и носа», «реально два разных человека».

Также комментаторы поделились своими историями. У кого-то подобные проблемы:

«Было, было, после этого у меня фобия на каждом паспортном контроле».

«Меня также не узнают. Только я, наоборот, выгляжу лучше в жизни».

«Тоже такая была ситуация, на 6 часов из-за меня автобус задержали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com