21 ноября 2025, пятница, 16:20
В Польше прошли задержания по делу о диверсиях на железной дороге

  • 19.11.2025, 15:43
  • 18,608
В Польше прошли задержания по делу о диверсиях на железной дороге
Фото: PAP

Варшава вышла на след заказчиков.

Несколько человек задержаны в Польше по делу о диверсиях на железной дороге. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, сообщает PAP.

Он подчеркнул, что в среду у польских служб значительно больше информации, и они вышли на след заказчиков и исполнителей диверсий на железной дороге.

«Подтверждаю, что сейчас уже происходят первые задержания. Лица, участвующие в этом, задерживаются ABW и полицией, и на этом этапе я не могу предоставить больше подробностей», — сказал Добжиньский.

Он добавил, что следственные действия продолжаются, а дело носит динамичный и развивающийся характер.

Пресс-секретарь отметил, что пока не может говорить о конкретном количестве, но по делу задержано несколько человек. «Эти лица сейчас допрашиваются, и устанавливается роль каждого в этом теракте. Задержания продолжаются. Мы не исключаем новых задержаний», — сообщил Добжиньский.

Он указал, что задержания происходят на территории Польши.

Напомним, в подрыве железной дороги, ведущей из Польши в Украину, подозреваются граждане Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Оба прибыли в страну из Беларуси, а после диверсии снова пересекли польско-белорусскую границу.

