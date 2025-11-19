Синоптики предсказали самый холодный месяц 4 19.11.2025, 14:12

Сделан прогноз на предстоящую зиму.

Онлайн-ресурс Severe Weather Europe, где публикуют долгосрочные погодные тенденции, выложил «окончательный прогноз» на зиму 2025−2026 года, в том числе для Европы и Беларуси. Судя по всему, самым холодным и снежным месяцем сезона будет декабрь.

В целом зима 2025−2026-го в Европе вырисовывается заметно холоднее, чем ожидалось ранее. На атмосферные процессы одновременно влияют два редких фактора: слабая Ла Нинья (климатическое явление, связанное с понижением температуры воды в Тихом океане) и необычно раннее стратосферное потепление, которое ослабляет полярный вихрь и открывает путь арктическому воздуху на юг. В совокупности это создает условия для более суровой зимы, прежде всего в северной и центральной частях континента.

Ла Нинья уже сформировалась в экваториальной зоне Тихого океана, и хотя ее влияние на Европу обычно слабое, исторически такие годы оборачиваются более холодной и нестабильной зимой на севере и в центре региона. В предыдущие периоды слабой Ла Ниньи холод чаще прорывался из Арктики, а устойчивые антициклоны над Скандинавией усиливали морозные эпизоды.

Ключевым фактором этого сезона специалисты считают раннее стратосферное потепление, которое ожидается в конце ноября. Такое событие встречается крайне редко и нарушает структуру полярного вихря — системы, удерживающей холод над Арктикой. При его ослаблении морозный воздух выходит далеко на юг, что в прошлом уже приводило к холодным декабрям, как это было в 1958, 1968 и 2000 годах.

Декабрь 2025 года пока выглядит как самый «зимний» месяц сезона. Прогнозы давления показывают формирование антициклона над севером Европы и пониженного давления на юге, что запускает холодные восточные и северо-восточные потоки. Температуры в западной, центральной и северной Европе ожидаются нормальными или ниже нормы, со значительным увеличением снежного покрова — снегопады вероятны в Центральной Европе, Скандинавии, Альпах, на Балканах и в европейской части Восточной Европы.

В январе атмосферная картина меняется, но не кардинально. На большей части Европы сохраняются северные и северо-восточные потоки, однако температурный фон ближе к норме. Месяц обещает быть переменчивым: регулярные холодные периоды, но без экстремальных морозов, и меньше осадков из-за доминирования антициклона — то есть будет сухо и прохладно.

В феврале Европа окажется под влиянием антициклона. В результате температура поднимется выше нормы в большинстве стран. Вероятно, месяц сложится из двух разных фаз: холодного начала и постепенного потепления к концу. Снега больше станет на севере Европы, тогда как юг будет относительно сухим.

В целом, судя по прогнозу, зима стартует резко и с морозов, достигает пика в декабре, удерживает прохладный фон в январе и смягчается к февралю. Главные черты сезона — раннее наступление зимы, частые вторжения арктического воздуха и более снежный декабрь, чем обычно, особенно в центральных районах Европы.

