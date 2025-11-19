«Путин отчаянно утилизирует своих военных в Покровске» 2 19.11.2025, 14:17

Дмитрий Жмайло

Фото: Украинский кризисный медиацентр

Готовится битва за «пояс крепостей».

Россия продолжает выжигать свой наступательный потенциал, в частности человеческий, чтобы существенно сэкономить на расходах на «ветеранах», которые вернутся с «СВО». На направление номер один – Покровское – противник бросает бешеное количество пушечного мяса. Параллельно враг готовится начать битву за «пояс крепостей» – Святогорск, Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там он уже пытается инфильтрироваться.

В целом на поле боя враг определил три ключевых направления. Первый приоритет – Покровско-Мирноградская агломерация, второй – Новопавловско-Запорожское направление. Третьим может быть Купянск или Лиман. Но, несмотря на очень тяжелую ситуацию, офицеры Генерального штаба отмечают, что сейчас не так трудно, как год назад, ведь тогда враг вел наступление по всей ширине фронта, а Силы обороны не имели никаких резервов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Сейчас Соединенные Штаты начали более активно давить на страну-агрессора Россию, чем это было ранее. И первая цель, которую ставит перед собой президент Трамп и которую неоднократно озвучивал, – это прекращение боевых действий. Как вы рассматриваете такую перспективу? Действительно ли можно ожидать, что под давлением США или по каким-то другим причинам агрессор может согласиться на прекращение огня? Если да, как это будет выглядеть на практике, непосредственно на поле боя, и насколько долго может длиться это перемирие?

– Прежде всего, Россия будет всячески сопротивляться этому процессу, потому что она хотела с приходом новой администрации в США запустить процесс обмена территориями, легитимизации и добиться того, чтобы мы менялись территориями, желательно где-то до Закарпатья.

Но что на самом деле произошло? Они провалили лето, провалили пол-осени, а американцы приняли наше предложение, нашу самую большую уступку – сначала замораживание боев и перенос войны в дипломатическую и международную сферу. Этого критически не хочет Российская Федерация, и при самом оптимистичном сценарии, если мы пофантазируем, спрогнозируем, может быть так.

Россия сейчас выжигает весь свой наступательный потенциал. Она хочет Купянск, Покровск и Мирноград, Гуляйполе, хочет еще засунуться в Днепропетровскую область. О Сумах мы уже все забыли, потому что там Силы обороны держат инициативу.

Насколько хватит сил, даже если на каком-то одном участке она будет выжигать свой ресурс. Почему? Потому что Россия набрала огромное количество (личного состава. – Ред.) и денег стало меньше. Из-за санкций, из-за наших ударов по нефтегазовому сектору доходы РФ сократились, платить стало нечем, если говорить прямо. Поэтому чем больше россиян здесь погибнет, чем меньше из них вернутся в Россию со всеми их проблемами, тем для Путина лучше.

Когда они все это проведут и станет понятно, что они выдохлись, возможно, они действительно сядут за стол переговоров. Но для того, чтобы надавить на Россию, нужна консолидированная позиция Украины, США, Европы и Китая.

Потому что от Китая полностью зависит, будет ли помогать России Северная Корея и ее 200 оборонных заводов, а также ее военные, которые фиксируются на территории Российской Федерации и на территории Беларуси. Соответственно, все зависит от того, какую позицию займет Китай.

Но Россия будет упираться до последнего. Или, несмотря ни на что, Россия говорит: мы воюем до конца, независимо от позиции Китая, потому что нельзя сейчас останавливаться. И тогда Украина может рассчитывать на усиление военной помощи от США.

Тогда это будет означать, что Китай не может надавить на Россию и, возможно, Трамп сохранит пошлины или вернется к этому вопросу, потому что у него в кулуарах ходила идея о том, чтобы из пошлин на китайские товары создать фонд поддержки Украины. Или мы вернемся к интенсификации программы PURL и к идее с «Томагавками», чтобы в дальнейшем пугать Россию и давить на нее. То есть таких два сценария, многоходовочки.

И, соответственно, ситуация на поле боя. Для международных переговоров, для Вашингтона не играет никакой роли, взяли россияне Покровск или не взяли, взяли Гуляйполе, Купянск или нет. Ведь все видят, что до полной оккупации Донетчины, к счастью, россиянам еще далеко. И поэтому Трампу нужен быстрый результат, галочка, что еще одна война закончилась, и Нобелевская премия мира.

Впрочем, пока россияне имеют наступательный потенциал, они, конечно же, будут садиться за стол переговоров и говорить, но замораживания, прекращения боевых действий, к сожалению, не будет.

– Действительно, аппетиты у агрессора очень велики. Вы также упомянули, что он сегодня концентрирует свое внимание не только на Покровском направлении, но и на ряде других направлений на востоке и юго-востоке нашей страны. По вашим оценкам, какие максималистские цели сегодня ставит перед собой враг до конца текущего года? И может ли он их теоретически достигнуть?

– До 15 ноября должен был быть решен вопрос Покровско-Мирноградской агломерации. Не решен – перенесен на 15 декабря, то есть это приоритет номер один. На этом направлении 170 тысяч россиян, у нас – максимум около 30 тысяч. Сам город Покровск штурмуют 12 тысяч россиян.

Каков приоритет номер два? Так как на Новопавловском направлении их частично остановили, – хотя была информация, что они соорудили переправу между Даченским, но смогли переправить только 10 единиц техники, – скорее всего, это Гуляйполе. Там они нащупали слабую лазейку, где-то огневым валом зажали наши войска, и мы были вынуждены отойти, чтобы не попасть в окружение.

Не получается у врага с Купянском, потому что продолжается операция зачистки россиян. Если говорить прямо, то по состоянию на сейчас сдохли они, им нужны очень большие резервы.

Скорее всего, они планируют также начать битву за «пояс крепостей» – Святогорск, Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. Там они уже активизировались, переодеваются в гражданских, используют одеяла, которые не видно на тепловизоре, пытаются добежать до города. На карте DeepState в юго-восточной части можно увидеть некий серый «аппендицит». Это маршрут, по которому враг пытается просочиться. То есть россияне придерживаются своей тактики инфильтрации, которая приносит еще больше потерь.

Далее – Лиманское направление. Пытаются обходить Ямполь и Дробышево, но там у них также есть определенные заминки, хотя и очень большая «серая зона».

Таким образом, есть два-три направления: Покровское, Новопавловско-Запорожское – фактически там одна операционная зона, куда они перебрасывают войска, – и что-то еще третье – то ли пытаться делать акцент на Купянск, то ли концентрироваться на Лимане и таким образом поджимать наш «пояс крепостей» с севера.

Тяжелая ситуация, очень тяжелая, но я лично общался с офицерами Генерального штаба ВСУ. Они говорят, что никогда не было легко, но сейчас не так трудно, как год назад. Год назад было наступление по всей ширине фронта и мы вообще не имели никаких резервов. Сейчас, как бы много критики относительно этого решения ни звучало, но резервы, в частности в то же Покровское спецподразделение, все-таки пришли.

