закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти грозят ввести полную оплату ЖКУ

16
  • 19.11.2025, 14:26
  • 12,284
Власти грозят ввести полную оплату ЖКУ

Сколько заплатят белорусы.

Чиновники собираются в ближайшие годы активнее повышать тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Речь об отоплении и подогреве воды. Сейчас субсидируемые тарифы на эти услуги в пять раз ниже, чем экономически обоснованные. «Зеркало» подсчитало, какими бы были жировки белорусов, если бы уже сейчас ввели 100-процентную оплату всех ЖКУ.

Чиновники утверждают, что белорусы платят 100% стоимости ЖКУ, кроме тепловой энергии. Но по этим услугам заметная разбежка между субсидируемыми тарифами и экономически обоснованными — в пять раз.

Сейчас полный тариф на отопление и подогрев воды составляет 134,94 рубля за 1 Гкал, а льготный — 27,2323 рубля.

Жировка за квартиру площадью в 63,3 кв. м в одном из райцентров за октябрь затянула на 55,59 рубля (но без учета горячей воды — этой строки нет в платежке, то есть услугой не пользуются). Если бы отопление посчитали по полному тарифу, то общая сумма составила бы 112,61 рубля.

За квартиру в 67,1 кв. м (населенный пункт неизвестен) октябрьская жировка была на 85,25 рубля. Если бы отопление и подогрев воды пересчитали по экономически обоснованному тарифу, то общая сумма выросла бы до 157,63 рубля.

Напомним, белорусы обсуждают «тунеядские» жировки за октябрь — счета по полным тарифам за ЖКУ стали рассчитывать по-новому. Суммы в них у многих оказались больше, чем были раньше.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип