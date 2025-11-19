Власти грозят ввести полную оплату ЖКУ 16 19.11.2025, 14:26

Сколько заплатят белорусы.

Чиновники собираются в ближайшие годы активнее повышать тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Речь об отоплении и подогреве воды. Сейчас субсидируемые тарифы на эти услуги в пять раз ниже, чем экономически обоснованные. «Зеркало» подсчитало, какими бы были жировки белорусов, если бы уже сейчас ввели 100-процентную оплату всех ЖКУ.

Чиновники утверждают, что белорусы платят 100% стоимости ЖКУ, кроме тепловой энергии. Но по этим услугам заметная разбежка между субсидируемыми тарифами и экономически обоснованными — в пять раз.

Сейчас полный тариф на отопление и подогрев воды составляет 134,94 рубля за 1 Гкал, а льготный — 27,2323 рубля.

Жировка за квартиру площадью в 63,3 кв. м в одном из райцентров за октябрь затянула на 55,59 рубля (но без учета горячей воды — этой строки нет в платежке, то есть услугой не пользуются). Если бы отопление посчитали по полному тарифу, то общая сумма составила бы 112,61 рубля.

За квартиру в 67,1 кв. м (населенный пункт неизвестен) октябрьская жировка была на 85,25 рубля. Если бы отопление и подогрев воды пересчитали по экономически обоснованному тарифу, то общая сумма выросла бы до 157,63 рубля.

Напомним, белорусы обсуждают «тунеядские» жировки за октябрь — счета по полным тарифам за ЖКУ стали рассчитывать по-новому. Суммы в них у многих оказались больше, чем были раньше.

