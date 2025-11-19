закрыть
Лукашенко решил избавиться от маршруток

  • 19.11.2025, 14:41
ГАИ берет их на особый контроль.

Маршрутки окажутся на особом контроле ГАИ, сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

Ранее Лукашенко раскритиковал очереди и потребовал заменить маршрутки в Беларуси другим общественным транспортом.

После заявлений диктатора стало известно, что с 20 по 25 ноября ГАИ Минщины проведет комплекс профилактических мероприятий контроля за пассажирскими перевозками, в том числе маршрутным транспортом.

