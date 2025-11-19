Лукашенко решил избавиться от маршруток

Лукашенко решил избавиться от маршруток7
- 19.11.2025, 14:41
- 10,460
ГАИ берет их на особый контроль.
Маршрутки окажутся на особом контроле ГАИ, сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
Ранее Лукашенко раскритиковал очереди и потребовал заменить маршрутки в Беларуси другим общественным транспортом.
После заявлений диктатора стало известно, что с 20 по 25 ноября ГАИ Минщины проведет комплекс профилактических мероприятий контроля за пассажирскими перевозками, в том числе маршрутным транспортом.