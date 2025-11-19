Стала известна еще одна цель, с которой Трамп отправил в Украину генералов Пентагона 13 19.11.2025, 14:45

На военных возложена важная миссия.

Высокопоставленная делегация Министерства войны США, которую направил президент Дональд Трамп для проведения переговоров о прекращении войны России против Украины, также должна обсудить с Киевом сотрудничество в военных технологиях. Об этом пишет Politico со ссылкой на инсайдеров.

Politico напомнило, что американскую делегацию, прибывшую 19 ноября в Украину, возглавляет министр армии Дэн Дрисколл. Вместе с ним в Киев приехал начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж.

Они должны провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами, с представителями ВСУ и промышленности.

Главная задача делегации Пентагона заключается в том, чтобы убедить Зеленского возобновить переговоры с Россией об окончании войны. Позже американские высокопоставленные генералы планирует встретиться с российскими представителями.

Но Дрисколл и Джордж должны также обсудить с украинской стороной сотрудничество в военных технологиях. США и Украина сейчас готовятся заключить большую сделку по обмену технологиями в области беспилотных летательных аппаратов и автономных боеприпасов.

Украина накопила большой опыт в создании, производстве и использовании дронов. Американцы хотят сотрудничать с Киевом в этой сфере. В Украине в декабре 2025 года или в начале 2026 года планируют запустить в серийное производство новую отечественную дальнобойную крылатую ракету «Фламинго». Ее разработала украинская компания Fire Point. По некоторым показателям она даже превосходит американскую крылатую ракету Tomahawk.

