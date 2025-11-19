На Марсе нашли объект, которого там не должно было быть 2 19.11.2025, 14:59

9,256

Ученые озадачены.

Уже более пяти лет марсоход NASA Perseverance продолжает свое исследовательское путешествие по поверхности Красной планеты и продолжает делать удивительные открытия. Так недавно, остановившись, чтобы разглядеть очередной камень, он нашел то, чего на поверхности Марса быть вроде как не должно.

Как пишет издание Science Alert, ученые уже ломают головы, как этот предмет мог вообще оказаться в таком месте. Ведь, похоже на то, что он имеет не марсианское происхождение.

Камень шириной 80 см, найденный в районе Вернодден, что в кратере Езеро, получил название Фипсаксла. В распоряжении NASA есть два его фото – вблизи и на определенном расстоянии.

Что делает Фипсаксла своего рода чужаком в своем геологическом районе, так это его состав. Анализ показывает, что камень богат железом и никелем. Это означает, что он не всегда был на Марсе, а фактически является метеоритом, который врезался в планету когда-то в прошлом.

Гораздо реже, чем их каменистые родственники, железо-никелевые метеориты обычно образуются из ядра крупных астероидов. Эти астероиды образовались, когда тяжелые минералы опускались в сердце нагретых пород в ранние периоды существования Солнечной системы.

Ученые NASA впервые обратили внимание на данный камень из-за его уникальной формы. Он кажется крупнее и стоит выше других в его окружении, привлекают внимание и его очертания. Perseverance сделал пару снимков интересного камня с помощью одной из передовых камер Mastcam-Z, закрепленных на его мачте.

Ровер использовал лазеры и спектрометры своего прибора SuperCam (измерение длин волн света), чтобы проанализировать химический состав Фипсаксалы. Так удалось обнаружить содержание в нем железа и никеля.

Хотя Фипсаксала может быть далеким гостем из космоса, его присутствие в районе Вернодден кратера Езеро может быть не совсем неожиданным. Железо-никелевые метеориты уже находили в других местах на Марсе. Неожиданным является то, что Perseverance не наткнулся ни на один из них раньше.

Дальнейший анализ должен установить, действительно ли это метеорит, который оказался на поверхности Марса. Если это так, находка Perseverance может дать исследователям больше подсказок о красной планете и ее истории.

Как известно, ровер является первым подобным устройством, которое собирает образцы марсианских пород. Делает он это с помощью установленного на нем бура. Миниатюрная лаборатория, встроенная в марсоход, позволяет исследователям более детально рассмотреть эти образцы и определить их происхождение.

Если NASA решит, что часть Фипсаксалы стоит доставить на Землю, образцы можно будет хранить для будущей транспортировки. Впрочем, для этого придется снаряжать на Красную планету другой космический аппарат – Perseverance не может самостоятельно отправить ни одну из своих коллекций пород домой.

Марсоход достиг немалых успехов с момента посадки на Марс в феврале 2021 года. Он путешествовал вокруг древних озерных образований, обнаружил захватывающие породы на поверхности и нашел признаки того, что жизнь, возможно, когда-то существовала на планете. Также устройство передало на Землю детальный обзор некоторых особенностей марсианского ландшафта, включая вулканы. Получить такую картинку с нашей планеты было невозможно, даже с помощью самых сильных телескопов.

Perseverance даже установил новый рекорд для путешествий на другой планете. Ученые ожидают получить от него еще немало важных сведений, ведь у него нет установленной даты завершения миссии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com