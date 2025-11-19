Bloomberg: Нефтяную империю «Лукойла» поделят арабские шейхи и американские энергогиганты

Bloomberg: Нефтяную империю «Лукойла» поделят арабские шейхи и американские энергогиганты5
19.11.2025
Трамп хочет ограничить круг потенциальных участников сделки.
«Лукойл» построил успешный международный нефтяной бизнес, который сейчас разваливается из-за войны, которую Владимир Путин развязал в Украине. Возможность покупки активов российского гиганта рассматривают компании разных стран, но в Вашингтоне предпочитают, чтобы их приобрела американская.
Среди тех, кто интересуется активами «Лукойла», – Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) из ОАЭ, а также Exxon Mobil и Chevron, две крупнейших нефтегазовые компании США, и американский фонд прямых инвестиций Carlyle Group, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией. Вашингтон продлил срок действия лицензии на продажу зарубежных активов «Лукойла» с 21 ноября до 13 декабря.
Проблема в том, что, по словам одного источника Bloomberg, российская компания предпочитает продать их единым пакетом (поэтому для нее наиболее предпочтительным вариантом была сделка с нефтетрейдером Gunvor, но США сразу отказались ее одобрить, назвав Gunvor «марионеткой Кремля»). А потенциальные покупатели интересуются приобретением отдельных активов, которые наиболее выгодным образом пополнят их портфели, ведь «Лукойл» владеет разными видами бизнеса во многих регионах мира – от нефтедобычи и переработки до АЗС и хранения авиатоплива.
Один из вариантов решения этой проблемы – проведение сделки в два этапа, пишет Bloomberg: сначала один покупатель — например, финансовая компания — приобретет все активы, а затем постепенно перепродаст их по частям профильным покупателям.
Ключевой момент заключается в том, что администрация Дональда Трампа предпочла бы, чтобы активы «Лукойла» приобрела американская компания, рассказали агентству осведомленные источники. Это может ограничить круг потенциальных участников сделки. Министерство финансов США не ответило на запрос о комментарии.
Exxon Mobil рассматривает варианты приобретения активов «Лукойла» в Казахстане, где обе компании имеют доли в месторождениях «Карачаганак» и «Тенгиз», сообщил Reuters. Также, по информации агентства, крупнейшую американскую нефтегазовую компанию может интересовать иракское месторождение «Западная Курна – 2», самый ценный актив «Лукойла». Exxon Mobil знакома с местными условиями работы: она долгое время была оператором соседнего проекта «Западная Курна – 1», прежде чем вышла из него в прошлом году.
Другая американская компания, Chevron, также работающая в Казахстане, тоже приглядывается к бизнесу «Лукойла» в этой стране, по данным Reuters.
Ее может заинтересовать и «Западная Курна – 2», одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире, где доля «Лукойла» составляет 75%. Chevron до недавнего времени не вела значительных работ в Ираке, но начала наращивать там свою активность, подписав в августе 2025 года соглашения на разработку нефтяных месторождений Nassiriya и Balad.
Exxon и Chevron изучают возможность покупки доли «Лукойла» в «Западной Курне – 2», сказали два источника Bloomberg.
Между тем, эмиратская ADNOC анализирует различные активы «Лукойла», причем, по мнению источников агентства, наибольший интерес для нее представляют газовые активы российской компании в Узбекистане.