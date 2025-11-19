Politico: Мирное соглашение по войне в Украине может быть достигнуто «уже на этой неделе»7
- 19.11.2025, 15:34
В разработке мирного плана не принимали участие ни Украина, ни Европа.
Белый дом намерен представить новое крупное мирное соглашение с Россией, которое, по словам чиновников, наконец положит конец войне в Украине. Как пишет Politico, в администрации Дональда Трампа рассчитывают, что соглашение о прекращении войны в Украине будет достигнуто всеми сторонами уже в ближайшие дни.
«Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что, по их ожиданиям, рамочный документ о прекращении конфликта будет согласован всеми сторонами к концу этого месяца — а возможно, «уже на этой неделе», - пишет издание.
Однако в разработке нового мирного плана, похоже, не участвовали ни Украина, ни союзников Америки в Европе, пишет издание. Также пока неизвестно, какие решения предусматриваются по самым острым вопросам, связанным с захватом Россией обширных участков украинской территории, похищением десятков тысяч украинских детей или гарантиями безопасности для Украины.
При этом «настроения в Белом доме оптимистичные, и, похоже, план будет представлен Зеленскому как свершившийся факт», говорится в статье.
«То, что мы собираемся предложить [Украине], разумно… Нам, по сути, плевать на европейцев. «Главное — чтобы Украина согласилась», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
Как отмечают обозреватели Politico, в Белом доме считают, что Украина сейчас находится в таком положении, учитывая коррупционные скандалы, которые преследуют Зеленского, учитывая, где сейчас находятся линии фронта, что, по их мнению, они могут заставить её принять эту сделку.
«Они говорят, что это разумно; это то, что, по их мнению, будет приемлемо для Украины», - отмечается в статье.