Белорусские банки ввели изменения, которые касаются ЕРИП
- 19.11.2025, 15:37
Подробности.
Несколько банков ввели изменения, которые касаются ЕРИП. «Зеркало» рассказало подробности.
«Приорбанк» с 17 ноября ввел ограничения по платежам карточками на криптоплатформах. «Лимит совершения операций в адрес криптоплатформ через ЕРИП остается доступным без изменений по ветке «Банковские, финансовые услуги — цифровые платформы», — уточняет финучреждение.
У «Паритетбанка» с 17 ноября временно стали недоступны некоторые операции по картам и платежам, связанным с криптоплатформами. При этом в ЕРИП временно исчезла возможность оплаты через ветку «банковские, финансовые услуги — цифровые платформы», уточняет финучреждение. «Разовые платежи — переводы в адрес криптоплатформ из официального перечня тоже приостановили работу, — добавили в банке. — Эти меры — временные».
В банкоматах «Белинвестбанка» с 11 ноября невозможно совершать некоторые платежи. «В частности, приостановлен прием платежей посредством системы «ЕРИП» в ветке «Банковские, финансовые услуги — банки, НКФО, цифровые платформы и электронные деньги», — сообщает финучреждение.
«Банк Решение» с 15 ноября ввел ограничение на оплату карточками на криптоплатформах. «Также приостановлена возможность совершения платежей посредством платежной системы в ЕРИП, в адрес операторов криптоплатформ (ветка услуг «Банковские, финансовые услуги — цифровые платформы»), — сообщил банк.