Белорусские банки ввели изменения, которые касаются ЕРИП 19.11.2025, 15:37

5,450

Подробности.

Несколько банков ввели изменения, которые касаются ЕРИП. «Зеркало» рассказало подробности.

«Приорбанк» с 17 ноября ввел ограничения по платежам карточками на криптоплатформах. «Лимит совершения операций в адрес криптоплатформ через ЕРИП остается доступным без изменений по ветке «Банковские, финансовые услуги — цифровые платформы», — уточняет финучреждение.

У «Паритетбанка» с 17 ноября временно стали недоступны некоторые операции по картам и платежам, связанным с криптоплатформами. При этом в ЕРИП временно исчезла возможность оплаты через ветку «банковские, финансовые услуги — цифровые платформы», уточняет финучреждение. «Разовые платежи — переводы в адрес криптоплатформ из официального перечня тоже приостановили работу, — добавили в банке. — Эти меры — временные».

В банкоматах «Белинвестбанка» с 11 ноября невозможно совершать некоторые платежи. «В частности, приостановлен прием платежей посредством системы «ЕРИП» в ветке «Банковские, финансовые услуги — банки, НКФО, цифровые платформы и электронные деньги», — сообщает финучреждение.

«Банк Решение» с 15 ноября ввел ограничение на оплату карточками на криптоплатформах. «Также приостановлена возможность совершения платежей посредством платежной системы в ЕРИП, в адрес операторов криптоплатформ (ветка услуг «Банковские, финансовые услуги — цифровые платформы»), — сообщил банк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com