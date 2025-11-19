«Вася из окопа - ни бе, ни ме» 3 19.11.2025, 15:41

У Кремля начались проблемы с попытками устроить во власть «ветеранов СВО».

Кремль, который после вторжения в Украину объявил его участников «новой элитой», столкнулся с трудностями при привлечении военных во властные структуры, пишет «Верстка». «Ветераны СВО» зачастую не обладают ни достаточными даже для чиновничьей среды интеллектуальными способностями, ни подходящими для работы с гражданами манерами. Также некоторые из отбираемых во власть военных могут злоупотреблять алкоголем и устраивать драки, что мешает имиджу «скромных» и «простых» воинов, продвигаемому Кремлем, узнали журналисты.

«Вася из окопа — ни бе ни ме. Политика для него — просто способ не возвращаться в этот ад. Он не понимает ни законов, ни регламентов, ни зачем нужны СМИ», — рассказал сотрудник программы «Время героев», на которой участников войны обучают быть чиновниками. По словам собеседника, один из его подопечных кандидатов на встрече с избирателями перепутал полномочия депутатов, губернатора и президента, после чего сбежал через черный ход. Представитель госцентра допобразования для управленцев «Сенеж» рассказал о другой проблеме среди военных: «Контингент нередко набирается непростой, и многие черты проявляются по пьяной лавочке». Пить в мастерской запрещено, но участники войны «уверены, что им можно немного больше, чем остальным», сказал источник.

Собеседники привели «в качестве апокрифа» (легенды) одну из подобных историй, произошедших в начале 2025 года. По их словам, во время мероприятия в «Сенеже» между участниками кадровых программ «Школа губернаторов» и «Время героев» завязалась драка. После потасовки, по словам одного из рассказчиков, который был очевидцем событий, стороны обвиняли друг друга в пьянстве, а самых активных драчунов «пришлось успокаивать с помощью макания в сугроб».

К участникам войны, большинство их которых малоинициативны и «безобидны», прикрепляют кураторов, пояснил политтехнолог, работающий с программой «Лидеры России». Их задача — следить за тем, чтобы не произошло какого-нибудь инцидента, если «человек увлечется властью, выпьет лишнего или вступит с кем-то в конфликт». «По факту это же ребята, которые вчера сидели в окопах, а сегодня им говорят: «Ты теперь политик», — отметил собеседник.

Кроме того, некоторые военные, которых готовят стать чиновниками, не могут привыкнуть к гражданской жизни. Один из них на первом занятии, где надо было презентовать себя, стал «по-армейски» перечислять все, что делал на фронте, а также назвал имена погибших однополчан, что могло шокировать слушателей. «Важный момент, который объясняют: резкая армейская манера говорить в гражданской среде воспринимается как агрессия», — сказал сотрудник «Времени героев».

В целом, Кремль взял на курс на привлечение во властные структуры не имеющих инициативы и популярности среди военных «ветеранов СВО», которые не будут представлять опасность для режима, рассказали источники «Верстки».

