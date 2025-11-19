Доходы России от экспорта нефти рухнули до минимума 19.11.2025, 15:53

3,314

Ключевые покупатели в Азии устроили бойкот.

Вынужденные скидки, превысившие $20 за баррель, и бойкот ключевых покупателей в Азии, уронили доходы российских нефтяных компаний.

Средняя недельная выручка от вывоза «черного золота» из РФ за рубеж по состоянию на 16 ноября упала до $1,21 млрд — самого низкого уровня с марта 2023 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus и Kpler. По сравнению с концом октября нефтяники потеряли каждый пятый доллар дохода: четыре недели назад средняя выручка достигала $1,48 млрд в неделю.

С тех пор цены на российскую нефть обвалились: на прошлой неделе стоимость барреля Urals — основной экспортной марки нефтянников РФ — опускалась до $36 за баррель, а скидки на нее достигали $23 за баррель, рекордного уровня за 2,5 года.

Из-за санкций США, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл», под угрозой оказалось две трети поставок в Индию и Китай — ключевые рынки, на которые приходится 90% российского нефтяного экспорта.

Китайские НПЗ, по оценкам Kpler, на 66% сократили закупки в России на декабрь — месяц, когда американские санкции окончательно вступят в силу. На столько же просел спрос в Индии, где от баррелей российского происхождения отказались пять крупнейших нефтезаводов — Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy.

Танкеры продолжают вывозить нефть из морских портов РФ — 3,29 млн баррелей в сутки, по оценкам Bloomberg за неделю, завершившуюся 16 ноября. Однако все больше нефти остается в танкерах, дрейфующих без покупателей. По оценкам JPMorgan, в море «застряло» около трети нефтяного экспорта РФ — или 1,4 млн баррелей в сутки.

Санкции против «Роснефти» и «Лукойла», которые обеспечивают каждый второй баррель нефтедобычи и экспорта в РФ, «могут иметь наиболее далеко идущие последствия для мировых рынков нефти» и несут в себе «риск значительного снижения» нефтедобычи в России, заявило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА).

Появившийся страх — то, что отличает последние меры США от предыдущих ограничений, говорит Вандана Хари, основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights: «Санкции США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» могут в некоторой степени стать переломным моментом».

